Puhovski otkrio ključnu zemlju: Ako krene dalje, Putin neće prvo u Poljsku

Obnovu Zagreba, koja niti dvije godine od potresa nema nikakvih opipljivih rezultata, Puhovski je nazvao porazom Vlade i svih koji nešto znače u lokalnoj upravi.

“Ono što se dogodilo danas skandalozno, a prošlo je u tišini, jest da je Branko Bačić najprije govorio o promjeni izbornog zakona u BiH, a onda je tek rekao razgovarali smo i o problemima u obnovi tijekom ove dvije godine. Ako je njima obnova drugorazredni problem, onda je ova Vlada izgubljena”, kazao je Puhovski, ističući da nisu obnovili niti jednu kuću.

Moldavija je sada ključno mjesto

Puhovski smatra da se svi mediji ponašaju štreberski.

“Niti jedan novinar nije u Moldaviji, a to je sada ključno mjesto. Oni imaju teritorij koji bi mogao doći u direktan doticaj s ruskim trupama. Ako bude dalje sukoba, neće ići u Poljsku nego u Moldaviju, jer ona nije u NATO-u. Nitko ne razmišlja što će biti s Moldavijom i Rumunjskom te imali tu neke mogućnosti za ujedinjavanje. Istovremeno, već dvije godine albansko-kosovska granica prestaje postojati i to je prošlo u potpunoj tišini. Kosovo je međunarodno-pravno gledano presedan. Putin se pozvao na Kosovo. To ne opravdava Putina, ali nitko ne objašnjava zašto je to bio specifičan trenutak za takvo što.

“Rat primitivizira društvo. Svi su problemi jednostavni, ali su nerješivi. Zato me brine ta fokusiranost na rat”, kazao je.

Ukazao je i da, osim članka 5, NATO ima i druge članke koji govore o kolektivnoj obrani.

“NATO ima taj sustav kontrole neba. Ova letjelica jest problem NATO-a. Ako je netko to napravio hotimično, napravio je da ispita koliko je vrijeme reakcije zaštitnih službi. To je ispipavanje pokazalo očito nespremnost. I sada se postavlja pitanje što će nama taj NATO ako nas ne može štititi tu gdje se ne možemo sami?”, kazao je Puhovski.

Ipak, dodaje da kakav god bio NATO i bez obzira što je izazivao lošu situaciju mjesecima oko Ukrajine, rat je izazvao Vladimir Putin.

“Taman da je sve istina što je Putin rekao, to nije opravdanje za rat. Nije bilo masovnih ubijanja civila. To je ista priča kao kod Miloševića. Istu priču je imao i SAD kada je išao u Vijetnam i kada su tvrdili da su se komunisti infiltrirali u vrijeme dok nisu bili”, smatra Puhovski.

Rusku invaziju vidi kao loše ponavljanje Austro-ugarske situacije iz 1914. godine.

“Srbija je tada prihvatila sve osim jedne tačke iz njihovog ultimatuma. Krenuli su u rat i nisu dobili ništa, a izgubili su državu. Putin je sve dobio prije rata i sada je krenuo u rat u kojem ne može dobiti ništa više. To je potpuno iracionalno. On čeka neki grad Mariupolji ili nešto slično da proglasi pobjedu”, kazao je Puhovski.

Kao pozitivnu značajku ove situacije vidi to što se pokazalo da je ruski imperijalizam kao “tigar od papira”.

“Prije toga u Afganistanu se američki imperijalizam pokazao tigrom od papira. Ostaje pitanje hoće li se krug zatvoriti pa da Kina pokuša učiniti isto u Tajvanu pa da i ona postane tigar od papira. Ako to ne učini Kina, ona je veliki dobitnik ovog sukoba. Pokazalo se da imperijalističke sile gube ratove. Pokazalo se da kapitalizam uspijeva iz društva, a ne vojskom, a socijalizam niti na jedan način”, kazao je, piše N1.

