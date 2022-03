Vulin: Garantujem da će biti stvoren “srpski svet”

Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Aleksandar Vulin poručio je danas u Banjoj Luci da Srbija nikad neće napustiti Republiku Srpsku. On je kao predsjednik Pokreta socijalista potpisao sporazum o međustranačkoj saradnji sa predsjednikom Socijalističke partije Srpske Goranom Selakom.

Vulin je ukazao da su bliži odnosi i čvršće veze garant stvaranja “srpskog svijeta”, te se nada da će se u narednom vremenu omogućiti da svi Srbi, bez obzira gdje se rađaju, imati pravo na državljanstvo Srbije,piše Avaz

On je istakao da bh. entitet Republiku Srpsku nisu stvorile velike sile nego srpski narod i njegova potreba da bude institucionalno organizovan i zaštićen na prostorima sa ove strane Drine.

Povezivanje

Vulin je dodao da srpski narod, koji ima iskustvo Jasenovca, Oluje, 17. marta na Kosovu i Metohiji, nema pravo da nekom drugom prepusti svoju sudbinu i da neko drugi odlučuje o njemu.

– Zato se moramo povezivati i zato moramo biti čvršći. Čvrsto vjerujem da građani Republike Srpske treba da kažu šta misle o izborima u Srbiji i onima koji vladaju u Srbiji. Baš kao što čvrsto vjerujem da građani Srbije treba da misle i treba glasno da kažu šta misle o Republici Srpskoj i političkom životu u Srpskoj – istakao je Vulin.

On je ocijenio da stvaranje bližih odnosa i čvršćih veza između političkih činilaca u životu Srbije i Republike Srpske garantuje da će biti stvoren “srpski svijet”.

Branjena i pomagana

– Čvrsto vjerujem da na nekim budućim izborima možemo da imamo zajedničke liste i zajedničke poslanike. Čvrsto vjerujem da je to neophodno, jer stvoriti ‘srpski svijet’ znači objediniti sve elemente našeg zajedničkog života – od ekonomije do politike. Vjerujem da je to moguće – rekao je Vulin.

On je rekao da građani treba da znaju da svi učesnici političkog života u Srbiji i Srpskoj podrazumjevaju i ne odstupaju od toga da je Republika Srpska stvorena u Dejtonu i da ispod toga ne može da se ide.

– Srbija nikada Republiku Srpsku neće napustiti. Dok Aleksandar Vučić vodi Srbiju, Republika Srpska će biti čuvana, branjena i pomagana – istakao je Vulin

