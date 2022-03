Vučić: Javljam se u nikad gorem raspoloženju, situacija u Ukrajini dramatično pogađa Srbiju

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti povodom razvoja situacije u Ukrajini.

– Teško mi je da sistematizujem sve ono što sam hteo da kažem grđanima Srbije večeras. U najlošijem raspoloženju u posljednjih deset godina se obraćam građanima Srbije. Kriza zbog rata u Ukrajini je nešto što na dramatičan način pogađa Srbiju. Večeras ću vam predstaviti probleme sa kojima se součavamo, mjere koje možemo da poduzmemo kao suverena zemlja u zaštiti naše privrede, naših potrošača, ali ono što nije lako objasniti je veza između politike i ekonomije, odnosno uticaja politike na ekonomiju. Od petka su se dogodile brojne promjene, cijeli svijet je postao drugačiji za četiri ili pet dana. Sve ono što smo živjeli do jučer, ne liči na ono što prolazimo danas, dogodile su se tektonske promene na svjetskoj političkoj sceni, istakao je, te dodao:

Srbija se nalazi u izuzetno teškoj situaciji i danas manje nego ikada postoji razumijevanje za poziciju Republike Srbije i našeg naroda bilo gdje u svijetu. To nije pitanje naše principijelnosti, već nevjerovatnih okolnosti koje su nas dovele u tešku situaciju. U prethodnih 48 sati ne postoji predstavnik nijedne važnije države da nisam sa njim razgovarao – rekao je Vučić.

Srbija je danas na skupštini UN osudila napad Rusije na Ukrajinu.

– Pritisci na našu zemlju će biti sve veći, a tek ćemo biti svjedoci potpunog rušenja poretka. Vidjeli ste da su Albanci uputili zahtev da postanu punopravna članica NATO-a, i da su dobili podršku Turske. Vidjeli ste i ono što mogu da predviđam da će neka od sljedećih inicijativa biti isključenje Rusije iz UN-a. To govorim zbog onoga što nama slijedi. Poslije toga ostaje otvoren prostor i pritisak na Narodnu Republiku Kinu da dođe do promjene Rezolucije 1244, poslije čega nemamo više pravni osnov na osnovu kojeg možemo da se oslonimo na pravni osnov u međunarodnom pravu. Slijedi potom priznanje od strane UN-a i NATO-a. To uopšte sve ne isključujem – najavljuje Vučić.

Tekst će uskoro biti dopunjen. prenosi “Avaz“.

