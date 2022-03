Hrvati strahuju od nuklearnog rata, masovno kupuju ove tablete

Kalijev jodid inače blokira štitnjaču prije ventualne apsorpcije joda, a ako nuklearni oblak dođe, potrebno je uzeti te tablete pet do šest sati prije, piše Jutarnji.

Ali, doktori saglasno upozoravaju da niko ne bi trebao uzimati preparate joda na svoju ruku jer oni mogu ugroziti rad štitnjače.

Međutim, neki su već počeli nabavljati ove preparate, a među njima je i glumica i influencerica Petra Kurtela. Ona je, za svaki slučaj, otišla u apoteku i zatražila kalijev jodid ‘koji svi kupuju’ te da i ‘njoj treba dok ne dođe do nestašice, isto kao što je bila nestašica s maskama’ kad je izbila pandemija koronavirusa.

“Rekli su mi kako se jod dobiva na recept pa eto da vam uštedim vrijeme. Još mi je žena u apoteci rekla da osobe starije od 40 godina ne bi trebale uzimati jod zato što postoji veći rizik od uzimanja joda nego od radijacije”, rekla je Petra, a jedan joj je pratitelj na Instagramu poručio da ne širi paniku.

Petru je to pogodilo pa je odlučila razjasniti cijelu stvar.

“Tek sam se probudila, ali dočekalo me dosta vaših poruka pa sam imala potrebu razjasniti neke stvari. Samo jedna osoba mi je rekla – zašto širiš paniku – pa me to, onako, štrecnulo jer mi to uopće nije bila namjera, ni blizu.

Ali, naravno, ono što sam željela reći je da nema smisla tražiti jod i još sam ispričala anegdotu kako sam blesavo otišla tražiti jod jer kao svi traže jod. I druga stvar, ako se osjećate anksiozno oko ovog ili ste jednostavno tipovi poput mene koji volite da je uvijek sve spremno i sve napraviti na vrijeme i ne odgoditi ništa, nešto za čim se ja uvijek vodim je da ne mogu mijenjati stvari, ne mogu utjecati na stvari na koje ne mogu utjecati, ali na one na koje mogu, da ih onda riješim.

I to je razlog zašto sam, između ostalog, to što sam rekla, išla napraviti Relji pasoš”, rekla je glumica i zaključila riječima: “Žao mi je da su se neke stvari krivo protumačile.” prneosi “Radiosarajevo“.

