Milanović: Rat je blizu Hrvatskih granica, ali nismo u opasnosti

Komentirajući situaciju u Ukrajini rekao je kako Hrvatska nije u opasnosti.

“To je rat koji nije na našim granicama, ali je blizu naših granica. Hrvatska nije u opasnosti. Agresiju na Ukrajinu ne možemo ne osuditi. Sankcije su najstrože do sada, ali ne mogu zaustaviti rusku vojsku. To su samo sankcije, nažalost, ne djeluju. Podržali smo ih jer drugog izbora nema”, konstatovao je.

Osvrnuo se i na odlaske NATO-ovih vojnika u zaračena pordručja.

“Ne želim da ovi vojnici idu tamo gdje ne moraju i nije njihova dužnost. Baltičke zemlje su druga priča, ne vidim da su ugrožene. Ako budu, tu smo. Ušli smo u NATO u gotovu situaciju, znali smo gdje ulazimo, opet bih se za to zalagao. To ne opravdava rusku agresiju na Ukrajinu, to je vojna agresija, ruska vojska ulazi u Kijev”, naveo je.

O sudjelovanju hrvatskih vojnika rekao je: “Potpisat ću i to sam dogovorio s premijerom. Gdje bi nam bio kraj kad bismo se tako dogovarali oko nekih drugih jednako važnih, čak i važnijih stvari? Naši vojnici eventualno mogu u Mađarsku, više od toga ne.”

Rekao je da ne očekuje ništa novo od summita NATO-a i izrazio je čuđenje da se u ovako ozbiljnoj situaiciji summit saziva telefonski preko video kamere.

“Hrvatska neće propasti ako pričeka još koji dan pa onda sazove Sjednicu vijeća za nacionalnu sigurnost. Meni instrukcije prije sastanka NATO-a ne trebaju, kao što ne trebaju Plenkoviću od mene. Mi smo u kontaktu, to je zasad dovoljno. Zanima me efekt sankcija na dvije velike banke u sustavu Agrokora i hoće li to imati negativne posljedice za Hrvatsku, ali za to treba press konferencija ministra financija”, izjavio je.

Njegova poruka hrvatskim građanima jeste da je situacija neugodna, ali da ipak mogu biti mirni. prneosi “N1“.

