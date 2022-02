“MATEJ JE U ŽBUNJU, IZA PARKIRANOG AUTOMOBILA”: Slovenac traži Splićanina preko KRISTALNOG VISKA, evo šta TVRDI!

Matej Periš nestao je prije gotovo dva mjeseca, a potraga za njim ne prestaje. Od 30. decembra do sad mnogo ljudi javljalo se da pomogne u potrazi, a našoj redakciji javio se čovjek iz Slovenije koji Splićanina traži uz pomoć kristalnog viska i koji tvrdi da se on nalazi u žbunju u Travničkoj ulici.

Podsjetimo, Periš je nestao tokom izlaska u klub Gotik. Srpska policija rekonstruisala je njegovo kretanje od kluba do Sava promenade, gdje je, prema poslednjem dostupnom snimku sa nadzornih kamera, krenuo ka ledenoj Savi. Signal njegovog telefona uhvaćen je dva puta iz rijeke, a jednom i sa Velikog ratnog ostrva.

– Od prvog dana pratim potragu za Matejem i čitam tekstove o njemu. Iako do sada nikada nisam tražio nestale ljude viskom, odlučio sam da potražim ovog mladića – počinje priču čovjek koji se Kuriru javio iz Slovenije:

– Pošto nemam mapu Beograda, koristio sam mape sa interneta, odnosno na Gugl mapi sam uključio opciju Earth. Krenuo sam od Gotika, visak me je vukao desno, ka Sava promenadi. Došao sam do mosta, ali tu nije pokazivao ništa, pa me je poveo u Travničku ulicu.

Kako objašnjava, u ovoj ulici, blizu jednog fakulteta, visak daje čudan znak.

– Pokazuje mi da je Matej tu, u žbunju, na napuštenoj zemlji, iza nekih parkiranih automobila. Ne daje mi znake da je on u vodi, niti na Velikom ratnom ostrvu, ali mi, nažalost, ne daje ni signal da je živ – zaključuje naš sagovornik.

On ističe da je ovo uradio samo u želji da pomogne.

– Bavim se čišćenjem čakri i negativne energije u kućama, nikada nisam tražio ljude, ali želim da pomognem da se Matej nađe. Priča o njemu me je veoma potresla, možda i griješim, ali smatram da nije na odmet provjeriti – ističe.

Interesantno je da je Periš zaista prošao kroz Travničku ulicu, po rekonstrukciji srpske policije.

