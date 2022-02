Epidemiolog upozorio na novu varijantu koronavirusa

„Da biste shvatili situaciju, mi jesmo na vrhuncu ovog vala i mogli bismo reći da ćemo iz njega postupni izlaziti. Doživjet ćemo ublažavanje u sljedećim tjednima, ali se pojavio stealth omikron gdje ne možemo tvrditi da nas neće uhvatiti i ne znamo njegov utjecaj na epidemiološku situaciju“, rekao je Kon za TV Pink.

On je ukazao i na to da je nagli skok brojki poslije Nove godine bio među ljudima između 20 i 50 godina, a da se sada bolest prelijeva na djecu, mlađe od 18 godina, i starije od 50 do 69 godina.

“Sada obolijevaju stariji i oni sa slabijim imunitetom koji pune bolnice. Nažalost, među njima ima i težih slučajeva s komorbiditetima i necijepljenih koji doživljavaju teške oblike bolesti i smrtne ishode, oni su po pravilu rezervirani za necijepljene”, rekao je Kon. prneosi “N1“.

