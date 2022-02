BILE SU NAJBOLJE DRUGARICE I ZAJEDNO POGINULE: Porodice Anđele (21) i Katarine (22) na sedativima, OPLAKUJE IH CIJELO PREDEJANE!

One su tada sa još dvije drugarice A.S. i K.M. bile u Vladičinom Hanu. Prema istrazi, za volanom je bila A.S. kada je u povratku, negdje kod Motela “Džep” proklizao “golf 5” nakon čega su sletjele u korito rijeke Južna Morava. Prema saznanjima, A.S. je pritvorena , a K. M. je i dalje na liječenju.

Anđela je odmah nađena u rijeci, dok su Katarinu pronašli poslije četiri dana kada su stigli specijalaci iz Beograda. Prethodno su njih dvije bile kod Anđeline sestre Miljane, koja kaže da nije znala za dogovor da će otići u Vladičin Han.

– Bili smo kao jedna porodica. Družili smo se i sa Katarininim sestrama. Njena rođena sestra je moja najbolja drugarica. Bile su kod mene u Grdelici, lijepo smo pričale i htjele su tu u Predejanu da izađu, nigdje dalje. Ali su kasnije vjerovatno odlučile da idu u Vladičin Han. One su bile druželjubive, stalno nasmijane. Svi ih vole. Anđela je završila Ekonomsku školu tako da je planirala da nađe posao u struci, ali je razmišljala i o nekim studijama. Pred njima je tek bio život.

Ja sam vjerena u Grdelici i kada su mi roditelji javili za trageiju bila sam u potpunom šoku, i sada sve to teško preživljavam – kaže Anđelina sestra Miljana.

Anđela i Katarina sa A.S. i K.M. nisu bile najbolje drugarice, nisu bile bliske, ali su se družile s vremena na vrijeme. U kući pokojne Katarine jecaji i tuga. Komšije i prijatelji dolaze da izjave saučešće. Sahrana je zakazana za četvrtak. Uplakana Katarinina majka Ljubinka kaže da njenu kćerku znaju svi po dobru i dodaje i da je bila izuzetno vrijedna i marljiva. Inače , Katarina je radila u fabrici automobilskih komponenata “Aptiva” u Leskovcu.

– Ona je završila srednju školu za farmaceuta i radila je u fabrici, ali htjela i dalje da se školuje. To je bilo dijete za primjer. Braća su mi poginula prije 25 godina, a sad se dogodila tragedija. Katarina je bila žensko, ali je imala karakter muškarca. Za sve je bila sposobna.

Položila je vozački, ali dozvolu nije podigla. U “Aptivu” gdje je radila na liniji kažu da je bila izuzetno sposobna. Htjela je da upiše fakultet, da ide dalje, da napraduje, ali strašna nesreća nam se dogodila – kaže majka Ljubinka, prenosi Kurir.

