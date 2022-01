Miroslav Lajčak: Niko razuman ne želi RS na Kosovu

„Nijedna razumna osoba, pogotovo s obzirom na trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ne bi predložila tako nešto“, kazao je on u intervju za prištinski portal gazetaexpress.

Upitan da li ZSO treba da ima izvršna ovlašćenja, Lajčak kaže kako misli da bi vjerovatno bilo dobro promijeniti narativ.

“Umjesto da kažemo šta ne želimo, bolje bi bilo da se zapitamo šta bi bilo, šta hoćemo, jer to je vaš proces i Kosovo ima 50 odsto udjela. Niko vam neće dati pismo i reći da ga “potpišete”. Vi ste ravnopravna strana u procesu i imate apsolutno pravo da u procesu iznosite svoje prijedloge. I, umjesto da kažemo da ovo ne želimo, bolje bi bilo da kažemo “ovo je ono što mi predlažemo”, “tako želimo da se to uradi””, kazao je on.

Prema njegovim riječima i Srbija ima prava da kaže šta želi kada je u pitanju ZSO, jer je ravnopravna strana.

“Mi smo tu da vam pomognemo sa idejama koje su zasnovane na evropskom standardu i evropskom modelu. Ali ni u jednom trenutku, ni u prošlosti ni u budućnosti, nećete biti primorani da potpišete nešto što mislite da je štetno za vašu zemlju. Vi ste u procesu. Imate pravo da predložite i odbijete. Na kraju, šta god da se dogovorite trebalo bi da bude kompromis”, kazao je Lajčak, piše Nova.rs.

