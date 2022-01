OSIM MATEJA NESTALI I MLADIĆ IZ KRUŠEVCA I LOVAC: Policija traga za trojicom muškaraca, svi nestanci OBAVIJENI VELOM TAJNE!

Matej Periš

Slučaj koji je najviše zaintrigirao javnost je svakako Splićanin Matej Periš. Nestao je u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu, a svaki trag mu se izgubio nakon što je izašao iz kluba “Gotik” koji se nalazi u Beton Hali. Za njegov nestanak vezane su brojne kontroverze, misterije i priče koje nisu potvrđene, ni proverene. Potraga za njim traje više od dve nedelje, a policija je u video prilogu objavila rekonstrukciju njegovog kretanja. Odnosno, njegovog trčanja u majici kratkih rukava, piše Blic.

Na osnovu snimaka sa 17 “stanica”, odnosno lokacija na kojima su ga snimile nadzorne kamere, utvrđeno je da je Matej u 1.43 posle ponoći istrčao iz kluba i Beton hale. Tada ga je snimila nadzorna kamera na keju kako se kreće ka Karađorđevoj ulici. U 1.44 kamere su snimile kako Matej niz Karađorđevu ulicu ide ka Brankovom mostu. Duž ove ulice snima ga više kamera i vidi se da Matej ne beži ni od koga i da trči sam. Pokušao je da zaustavi taksi ispod Brankovog mosta, ali nije uspeo, pa se odatle uputio ka Travničkoj ulici, odakle je potom skrenuo niz Ulicu braće Krsmanović. Sledeća kamera koja ga snima je u 1.50-1.51 kada je Matej snimljen kod restorana Savanova. Kretao se do parkinga, iza restorana, a potom se vidi kako izlazi na šetalište i spušta se ka reci. Na već poznatom “ljubičastom” snimku reke Save snimljenom u 2:03 sata te večeri primetno je da se rekom nizvodno neko ili nešto kreće, a veruje se da je to bio Matej.

– Vreme i mesto se poklapaju sa signalom sa Matejevog telefona – rekao je inspektor MUP.

Daljim policijskim radom i analizom snimaka sa nadzornih kamera nije uočen ni u jednom drugom okolnom delu grada: šetalištu uzvodno, ka centru grada, ili njegov povratak na prethodnoj trasi kretanja.

Potraga se sada vrši i pomoću satelitskih snimaka koji će biti pribavljeni na molbu Nenada Periša, oca nestalog mladića. Kako je objašnjeno, sateliti kruže nad Beogradom dva puta dnevno, a ukoliko se desilo da su baš u vreme kada je Matej izašao iz kluba snimili njegove kretanje, onda bi ti snimci bili od velike pomoći. Napominje se samo da je rezolucija satelitskih snimaka loša i teško je prepoznati ko je na njima. Oni imaju mogućnost da otkriju šta se krije duboko pod zemljom, ali ne i šta se nalazi u koritu reke. potraga za Matejem ne odvija se samo na rekama i priobalju, već i na široj teritoriji Beograda. Policije u Smederevu, Pančevu i Požarevcu, takođe, su obaveštene o potrazi.

O misterioznoj noći u kojoj je nestao Splićanin se “ispredaju” razne priče, odnosno, verzije događaja. Te da je krenuo do apartmana po pare, te da je pod dejstvom opijata skočio u reku Savu, to toga da se krio u Španskoj kući. Ništa od navedenih teorija nije zvanično potvrđeno, a dodatnu sumnju u ceo slučaj “ubacili” su njegovi prijatelji koji su te noći bili sa njim u klubu. Prema nezvaničnim informacijama, oni su menjali svoje iskaze u hrvatskoj policiji, a najveći veo misterije je poslednja sekvenca videa, a to je “plutajući objekat” u reci Savi, odnosno, čuveni “ljubičasti snimak”.

U potragu za Splićaninom korišćeni su psi tragači, dronovi i termovizijske kamere pomoću kojih su snimani napušteni objekti. Ovo je rađeno kako bi potraga bila brža i efektivnija. Međutim do sada, ništa od toga nije urodilo plodom.

Aleksa Stanković

Aleksa Stanković je nestao 28. decembra prošle godine, a njegov telefon policija je uspela da locira u blizini Beograda, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Policija je bila u stanu da uzme kućište od računara i neke sveske u kojima je Aleksa pisao znakove i šifre, obzirom da je on mnogo vremena provodio u “virtuelnom” svetu, igrajući igirice i provodeći vreme u “tajnim internet sobama”.

Aleksa je sa sobom poneo sva dokumenta, ali i diplome i svedočanstva zbog čega njegova majka sumnja da je dobio poslovnu ponudu u inostranstvu.

– Aleksa nije imao prijatelje niti se sa bilo kim družio. Nije izlazio, igrao je igrice po ceo dan i tu upoznavao ljude. Verujem da je dobio poslovnu ponudu i da je zato nestao, jer je on oduvek i hteo da ode iz naše zemlje – priča njegova majka Olja.

Pa ipak, njegov izlazak iz Srbije nije zabeležen ni na jednom graničnom prelazu. Njegova sestra Dijana takođe je potvrdila da on ima samo virtuelne prijatelje.

– Nema društvo, ne pije i ne puši. Ima samo virtuelne prijatelje, igra igrice, ali je sve izbrisao iz kompjutera, jer se dobro razume. Nikoga od virtuelnih prijatelja posebno nije pominjao, a znao je da ostvaruje čest kontakt sa njima i uglavnom je imao slušalice na ušima dok je igrao igrice. Nije izlazio u kafiće i diskoteke. Nema društva da bismo mogli da pomislimo da je sa njima.

Inače, telefon mu je od 30. decembra isključen. Pre nedelju dana uključivan je na kratko i tada je policija uspela da ga locira u okolini Beograda, ali on nije pronađen.

Podsetimo, u trenutku nestanka, Aleksa je na sebi imao crnu jaku, crnu trenerku i crne pantalone, a porodica moli da ukoliko neko ima informaciju da pozove na brojeve 060 5399700, 064 9440516, 060 492119.

Stojadin Đorđević

Stojadinu Đorđeviću zvanim Dine iz sela Zagužanje kod Surdulice svaki trag se gubi 9. januara. Iz kuće je pošao u lov, i do danas nije pronađen niti ima bilo kakvog nagoveštaja šta se s njim dogodilo.

Više od 300 ljudi danonoćno pretražuje teren, a u potragu su uključeni i dronovi i psi tragači, ali od Đorđevića ni traga ni glasa. Porodica strahuje da je nesrećni čovek ubijen, a njegovo telo odneto negde i sakriveno.

– Preko 300 ljudi je uključeno u potragu, svi su iscrpljeni, nema mesta u celom kraju koje nisu pregledali, nemoguće je da ga je zemlja progutala, nemoguće. Našlo bi se nešto. Puške nigde nema, nema čizama, narandžastog kačketa koji je imao na glavi. Pregledane su i napuštene kuće, šumarci, šibljaci, jedan tunel u kraju… Traže i meštani i lovci i Gorska služba, bratanac je sa drugovima snimao teren dronom i – ništa. Ne znamo šta da mislimo, strahujemo da ga je neko ubio pa oterao negde njegovo telo da prikrije tragove, kaže Snežana Mitić, ćerka nestalog čoveka.

Stojadin je u lov pošao sa dva lovačka psa koja je vodio na povocu, a koji su se tek sutradan vratili kući.

– Prvo je došao jedan, pa drugi pas. Ta jedna crna keruša, od njega se ne odvaja, kako se sada odvojila nije mi jasno. Nešto se desilo… – kaže ona.

Iz kuće je izašao u nedelju rano ujutru. Otišao je u šumu iznad kuće da prošeta i lovi. To je poslednja informacija o njemu.

