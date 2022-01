Potresne riječi oca nestalog Mateja: “Ne bih volio da ovo preraste u nekakav rijaliti, mnogo je sve ovo teško”

Ne bih volio da ovo sve preraste u nekakav rijaliti, jer je sve to vrlo, vrlo teško, ali ono što daje nadu i što je meni važno, je što sam od puno ljudi u Srbiji dobio to ljudsko saosjećanje i to ću pamtiti do kraja života – rekao je Nenad Periš, otac Mateje Periša, dvadesetsedmogodišnjeg Splićanina koji je nestao u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra.