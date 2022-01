Matej je kupio vodootporni TELEFON da mu se ne uništi ako padne u vodu: Otac iznio NOVE detalje

Nenad Periš, otac nestalog Mateja Periša za kojim se traga sad već 13 dana, za Index je prokomentarisao pres konferenciju hrvatske policije koja je izvijestila o nekim ključnim informacijama o Matejevom slučaju.

Antonio Gerovac, pomoćnik glavnog direktora policije i načelnik Uprave krim policije, rekao je kako prema svim dosad prikupljenim saznanjima iz istrage ništa ne upućuje da je bilo nasilja u Matejevom nestanku, da Matej i njegovi prijatelji nisu učestvovali ni u kakvom sukobu u klubu te da je snimak, pretpostavlja se, osobe u Savi autentičan i da je od te večeri, ali da se ne vidi ni da li je riječ o čovjeku ili o predmetu, a kamoli radi li se o Mateju.

Matejev otac: Postoje rupe zbog kojih ne može doći do konačnog zaključka

– Mislim da je na konferenciji rečeno i ono što sam se ja uvjerio na sastancima s policijom. Ne znam šta su policajci međusobno razgovarali u vezi predmeta, no mislim da je preneseno ono s čime su upoznati. Ja sam na isti način doživio sastanak MUP-a Srbije i Hrvatske na kojem sam ja bio. Ovo sve što je rekao načelnik MUP-a Hrvatske mislim da je tačno. Očekujem dalje rezultate tih izviđaja, tehničkih procjena, podatka da se slika još zaokruži. Postoje još rupe u cijelom mozaiku i zbog tih rupa ne može se doći do konačnog zaključka – komentariše za Index Matejev otac.

“Prelazak te ograde prema reci zahtjeva spretnost, nije to tako jednostavno”

Posebno mu je zanimljiv snimak s nadzornih kamera s restorana Savanova na kojoj se vidi kako se mladić stepenicama spušta prema rijeci, o kojoj su se sinoć pojavile svakakve teorije, od one da je na snimku još neko, pa sve do one da se ta osoba fizički sukobila s Matejem.

– Na snimku se ne vidi njegov ulazak u vodu i vide se neka micanja za koja ne mogu razasniti tačno o čemu se radi. Treba se razjasniti, to gdje se Matej spustio je širok prostor, mi vidimo samo jedan dio. Treba utvrditi vidi li se na snimku da je još neko bio tamo, ili je riječ o nečem drugom. To nekakvo micanje, taj nekakav prelazak ograde koja je visoka zahtjeva spretnost, treba se dole spustiti, nije to tako jednostavno. Samo trčanje Mateja i komunikacija, odnosno susret s taksistom meni kao ocu pokazuje da je on znao šta radi, da je negde išao, da je tražio taksi iz nekog razloga. Sva ostala nagađanja da on nije znao kuda ide za mene nisu prihvatljiva – kaže Nenad Periš.

Posebno se osvrnuo na Matejevo trčanje i činjenicu da je pokušao zaustaviti taksi.

– Njegovo trčanje nije bilo neusmjereno, bilo je ravno. On je izbjegavao saobraćaj, zaustavljao taksi, bio je svjestan situacije i dovoljno pribran, zaustavio je taksi, komunicirao, pokušao ući na prava vrata… Meni je nejasno kako bi neko s tim nivoom svjesnosti mogao napraviti nešto što može rezultirati ovakvom konačnom situacijom kao što je ulaz u vodu. Može se dogoditi skliznuće u vodu ili kakav nesrećan slučaj, ali to u ovom trenutku ne znamo. U svakom slučaju ne mislim da je onakvu pribranost mogao imati neko ko je bio izvan sebe, kako se sugerisalo – govori u razgovoru za Index Matejev otac.

Razjasnilo se, dodaje, da nije bilo nikakvog sukoba u kojem su u klubu učestvovali Matej ili njegovi prijatelji.

– Taj izlazak iz lokala po svemu što su rekli nije bio u nekom incidentu. Ako je u klubu i bilo nekakvih čarki, niko nije imao da kaže da je to bilo nešto značajno. Mi ne vidimo sam Matejev izlazak iz kluba jer su vrata zagrađena zidom i iz kluba se ne vide – dodaje.

Nedoumica oko Matejevog mobilnog: Nisu mi jasne neke stvari oko lokacije

Kazao je kako postoji još jedna velika nedoumica, a vezana je za Matejev mobilni. Kaže kako mu nisu jasne neke stvari oko lokacija mobilnog.

– Treća nedoumica je signal mobilnog koji je upućivan tokom vremena kad je izašao, u prvom djelu to mi je razumljivo. Na temelju onoga što logika nalaže. Postoji ono što mi nije jasno do kraja oko mjesta na kojima je sve mobilni lociran, neke stvari tu ne razumijem i ne mogu ih shvatiti. Ali vjerujem policiji u potpunosti. Želim samo da se sve rasvijetli, i iznad svega, da se Matej pronađe. Mene zanima samo istina, bilo da je živ, ili da se dogodila tragedija. Svi nekakvi detalji me ne zanimaju toliko, samo pronalazak Mateja, kakav god ishod bio – kaže Nenad Periš.

Govori kako mu je drago da je hrvatska policija kazala kako Matejevi prijatelji nisu sumnjivi u smislu da bi oni učinili nešto nažao Mateju.

– To sam ja znao i do sad i to sam ponavljao. Riječ je o njegovim prijateljima koji su s njim od početka školovanja zajedno. Odbacujem bilo kakvu pomisao da bi neko od njih na bilo koji način pokušao nauditi Mateju. To mi je neprihvatljivo – kaže Matejev otac.

Još jednom ukazuje na važnost Matejevog mobilnog u rasvijetljavanju cijele priče.

– Još samo za taj mobilni da se ustanovi sve vezano uz to, da se tačno zna kako je mobilni davao signale i da li je Matej bio s tim mobilnim. Matejev mobilni je bio vodootporan, kako je bio skiper uzeo je vodootporan mobilni da mu se ne uništi odmah ako mu padne u vodu – kaže Nenad Periš.

Index ga je pitao da li je tačna informacija da je Matej isključio mobilni još u klubu, oko 23 sata, i ako jeste, ima li kakvu spoznaju zašto je to učinio s obzirom na informaciju da je imao još dosta baterije.

– Zašto je Matej isključio mobilni sa sigurnošću ne mogu kazati, nisam čak ni siguran da je mobilni bio potpuno ugašen. Mislim da mu je roaming sigurno bio ugašen. Najvažnije je da mi pronađemo Mateja, živog ili već ako se nešto dogodilo… No dobra stvar s ovim novim mobilnima da se i kad se isključe, mogu se pratiti. Sad je to interesantno da se utvrdi tačno sve što se tiče kretanja tog mobilnog – rekao je.

“Zašto bi neko trčao kilometar i po da uđe u vodu ako je voda pred klubom”

Ključnom snimkom smatra upravo onu kod restorana Savanova.

– Volio bih da se sve kamere provere, da se utvrdi da li je on na tom snimku kod restorana Savanova, da li je ušao u vodu i da li je još neko tamo. Imamo tu pribranost, to usmjereno trčanje i onda na kraju zaključak da je ušao u vodu. Zašto bi neko trčao kilometar i po da uđe u vodu ako je voda tačno ispred kluba, i s lijeve i desne strane. I to što se pojavilo, ta teorija da je neko bio s njim kod vode, to bih takođe volio da se razjasni. Mislim da je to važno razjasniti. I još jednom, ta ograda je visoka i potrebna je vještina da se to preskoči i onda je još udaljenost do vode. Da li se dogodio neki nesrećan slučaj ili šta, na to pitanje sada čekamo odgovor – govori Matejev otac.

Kaže da samo želi da se sazna istina, kakva god ona bila.

– Mene kao oca zanima Matejev pronalazak. Vjerujem MUP-u Srbije, da rade sve što mogu, oni sigurno znaju kako profesionalno voditi istragu i još jednom im zahvaljujem. Svi koji rade na slučaju imaju istu želju da se sve do kraja razjasni, taj sam utisak stekao iz svih razgovora s njima. Ja ću ostati tu, neke ću razgovore još obaviti zbog sebe jer moram još neke stvari sebi razjasniti – rekao je Nenad Periš za Index.

