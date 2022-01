Matejev otac o snimku sukoba kod rijeke Save i lociranju telefona

Nenad Periš, otac nestalog Splićanina Mateja (27), u razgovoru za Nova.rs govorio je o snimku koji se nedavno pojavio na društvenim mrežama, a na kome se vidi tuča nedaleko od restorana “Savanova”, ali i o signalu telefona njegovog sina. Periš najprije ističe da se nada da će tehničke mogućnosti biti potpuno iskorišćene kako bi se locirao telefon njegovog sina u noći nestanka, tačnije između 30. i 31. decembra.

„Očekujem da se tehničke mogućnosti potpuno iskoriste i da se nedvojbeno proveri gde je bio mobilni telefona – od trenutka kada je Matej izašao iz lokala. Iako su se neke informacije pojavile, moram da istaknem da postoje dodatne mogućnosti koje bi mogle utvrditi tačan položaj mobilnog telefona u tim trenucima. Ne radi se u uobičajenim proverama sa baznim stanicima, već o drugim tehničkim mogućnostima koje postoje. Da li će uspeti to da se napravi – ne znam, ali znam da se ide u tom smjeru“, kaže za Nova.rs Periš.

Nedavno se pojavio snimak izvesnog sukoba kod restorana „Savanova“, tačnije kod stepenica koje vode ka Savi, a gde je, takođe, usnimljen nestali Matej u jednom trenutku. Otac mladića ističe da je neophodno pročistiti snimke.

“Druga stvar, pojavio se snimak oko eventualnog sukoba koji bi bio na mjestu na kome se Matej približava stepenicama, a koje su ograđene i nalaze se kod rijeke Save. Odnosno, na mjestu gdje je restoran “Savanova”. Mislim da je moguće da se eventualno pročisti snimak jer je dosta mutan zbog same kamere. Možda je moguće dodatnim radnjama pročistiti snimak, pa da vidimo o čemu se radi. Policija na tome radi vrlo pedantno i žele doći do rezultata”, ističe Periš i dodaje da nema saznanja da to ima bilo kakve veze s nestankom njegovog sina.

Periš se zahvaljuje svima koji odgovorno rade na slučaju nestanka njegovog sina.

“Zahvaljujem svima koji su odgovorno pristupili ovome, policiji, novinarima. Ne želim da se od ovoga pravi rijaliti, sa nagađanjima, jer to u ovom trenutku nikome nije potrebno. Najbitnije je da se riješi slučaj. Ne dao Bog da se ikome ovo dogodi”, kaže on, a potom se osvrće na sastanak koji je juče održan između srpske i hrvatske policije:

“Bio sam na sastanku, vidim da postoji stručna saradnja. Ja sam u kontaktu s ljudima koji vode istragu. Nema nikakvih problema u komunikaciji sa njima i zahvalan sam im. Mogu reći da MUP Srbije u saradnji MUP Hrvatske napraviti sve da se dođe do detalja oko nestanka”, dodaje Periš.

Inače, hrvatska policija u 12 sati održala je konferenciju za novinare na kojoj je govorila o dosadašnjem toku istrage.

Nestanak Mateja Periša (27), prema dokazima koji su do sada prikupljeni, nije povezan sa nasiljem, saopštio je danas Uprave kriminalističke policije u Hrvatskoj Antonio Gerovac.

“Sada vam ne mogu detaljno govoriti jer se istraga vodi u drugoj državi. Međutim, postoji ona radna verzija o tome šta se dogodilo”, rekao je on.

Facebook komentari