Policija traga za serijskim ubojicom ovaca, mještani užasnuti mučnim scenama

Prvu je lešinu u rujnu prošle godine pronašao suprug Dragice Žufić. Ali ne izaziva strah samo lešina, već su dodatnu jezu u cijelu priču unijele obješene utrobe, javlja RTL.

“Kad je dolazio kući rekao bi mi ‘ma gle ženo tamo je, našao sam na stablu obješenu neku utrobu, pa ne znam tko to radi, nije mi jasno’. I tako je to išlo, nakon dva dana, tri, došao je opet kući i rekao ‘ma gle tamo sam u stablu našao neku ovcu, zavezana je s nekim plavim špagom, gore visi sva utroba i onda sam je rekla ma čekaj, idem ja to poslikati’“, započela je priču Dragica.

Reporteri RTL-a napominju kako su fotografije vidjeli, ali ih zbog uznemirujućeg sadržaja ne žele objaviti. Dragica se, pak, najmanje plaši ružnih slika.

“Imam unučad koja isto šeta sa mnom. Prvo, nije lijepo kad oni to vide svojim očima, to je prestrašno. Kao drugo, i psi to vuku i sprljaju se, znači prenosi se ta zaraza”, kaže.

Odmah je pozvala nadležne veterinare, inspektore, higijeničare i lovce. Oni tvrde kako ovako što još nisu doživjeli.

“Da napomenem da to s lovom i lovstvom nema nikakve veze. Ne znam šta bih rekao na ovaj slučaj. Ovo je zaista čin jedne bolesne osobe“, rekao je Željko Župčić, predsjednik Lovačkog društva Istra, Medulin.

Iz policije su rekli da su krenuli u izvide, a veterinarska inspekcija je objasnila da su tek u rujnu registrirali da se to dogodilo i da su zbrinuli lešinu ovce.

“Ima tu jedan stočar koji drži ovce i moja je pretpostavka da bi možda mogao netko njemu namjerno to raditi da bi ga mogli otjerati odavde”, kaže Dragica.

No taj stočar nije želio stati pred RTL-ovu kameru. Tko mu i zašto krade ovce i jesu li to uopće njegove ovce – ostaje misterij. A uz misterij i strah.

Dvije teorije kruže selom. Prva da netko pokušava otjerati susjede jer su blizini atraktivna građevinska zemljišta, a druga da je riječ o suludom činu bolesne osobe, prenosi Jutarnji.hr.

