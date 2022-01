Šta govori snimak Matejevog druga: Nelogičnosti na koje nismo obratili pažnju

Potraga za Matejem Perišem (27) iz Splita, koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beton hali u Beogradu nakon što se provodio sa prijateljima u klubu “Gotik”, a zatim istrčao na ulicu u majici kratkih rukava, do sada nije donijela nikakve konkretne tragove koji bi mogli odgovoriti na pitanje šta se dešavalo sa Perišem kobne noći. Njegovi prijatelji su nestanak prijavili tek sutradan u 18.00 sati, nakon čega su saslušani i pušteni da se vrate u Hrvatsku. Jedan od njih objavio je video-snimak 1. januara, otkrivši nekoliko nelogičnih detalja.

Potraga srpske policije za Perišem tokom proteklih dana zapravo nije iznjedrila ništa što već nismo znali, a nezvanične informacija koje su se sporadično pojavljivale u medijima samo su dodatno zamutili već nejasnu sliku o tome šta se sa mladićem dogodilo. Za sada zasigurno znamo da je kobne večeri bio sa prijateljima u „Gotiku“ i da je iz njega u nekom momentu izašao. Kada i zbog čega, ne zna se.

Ali, vratimo se osam dana unazad. Na YouTubeu se 1. januara pojavio video zapis zabilježen ispred „Gotika“. Na njemu mladić, za kog se vjeruje da je Perišev prijatelj, objašnjava šta se dogodilo kobne večeri. U svom izlaganju on iznosi nekoliko neobičnih podataka.

Najprije, na početku snimka govori: “Ovo je ulaz u klub, tu smo bili, tu je ta neka kamera, to vjerovatno ne radi”, rekao je mladić. Nakon toga ispostavilo se da nadzorna kamera kluba “Gotik” zaista kobne večeri nije radila, što je samo po sebi čudno jer se te večeri održavao nastup poznatog sprskog pjevača, a još je čudnije kako je to Perišev prijatelj pretpostavio.

On zatim telefon preusmjerava na restoran koji se nalazi tik uz “Gotik” i govori: “Ima i ovamo kamera, al ne snima šta treba”. Zatim snima okolinu kluba, prilazi bijeloj ogradi i priča kako nije mogao upasti unutra jer je njemu ograda “do pasa”.

“Da je upao, evo ima tamo brod, mogao je tamo izaći. Ako je upao svojom voljom, ako mu se desilo nešto…”, kaže prijatelj. A zatim se osvrće na ono što se kobne večeri događalo ispred kluba “Gotik”. Okreće kameru telefona ka stepenicama ispred kluba i govori: “Ta druga tuča kad je bila, ona je bila tu ispred”.

Iz ovoga zaključujemo da je kobne večeri u klubu ili ispred njega bilo više fizičkih sukoba. Nije poznato da li je Periš, u trenutku kad je izašao iz kluba, zatekao tuču ispred. Takođe, tek prije nekoliko dana saznali smo i da je njegovom nestanku prethodio i verbalni okršaj u klubu. Naime, jedan Matejev prijatelj ispričao je da su konobari u “Gotiku” pokušali da mu naplate račun veći nego što je bio, da je u toj frci došlo do čarki između njih i ekipe iz Zadra i da se u sve umiješao jedan redar.

Menadžerka kluba, koja nije željela da govori za srpske medije, rekla je novinarima iz Hrvatske koji su pratili potragu iz Beograda da je u klubu kobne večeri sve bilo mirno i da nije bilo nikakvih čarki. Ispričala je da je policija razgovarala sa konobarima i osobljem koje je radilo kobne večeri.

Dodatnu sumnju da je Periš iz kluba zapravo pobjegao od nečega unio je forenzičar Časlav Ristić rekavši da na mjestu ga je Matej navodno ušao u vodu nisu pronađeni nikakvi biološki tragovi i da se uzrok njegovog bjekstva treba tražiti u klubu.

“Mi se sad ovdje bavimo posljedicom, ali uzrok je u restoranu, zbog čega je on trčao, to znaju njegovi prijatelji da kažu. Kod njih se nalazi uzrok… Oni treba da znaju da li su to veče konzumirali alkohol, da li su konzumirali drogu, zbog čega je on izašao… I na kraju krajeva, onaj protok vremena od kada su oni vidjeli da njega nema pa do sutra popodne kada su prijavili policiji, to je veliki protok vremena i za forenzičare jer pojedini tragovi se gube u tom vremenskom periodu”, rekao je forenzičar Ristić.

