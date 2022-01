DA LI PROROČICA IZ ZAGREBA OMETA ISTRAGU?! Sandra: Vidim da je Matej živ, da mu je povređena noga i da nije u dobrom stanju

Naime, Sandra, koja je povratnica iz Australije, je na svom Fejsbuk profilu prekjuče napisala status, navodeći “da je mladić živ, da je u nekom starom tunelu i da vidi još mnogo detalja”.



Ušao u veliki tunel

– Ja od malena imam sposobnosti, između ostalog i da vidim ljude na daljinu. S policijom u Australiji sam sarađivala u pronalasku nestalih osoba. Opisala bih im šta vidim, a oni bi mi pokazali mapu i zajedničkim snagama bismo došli do tražene osobe. Pronašli smo zajednički četiri osobe – navela je Sandra na početku svoje bizarne objave, a zatim dodala:

– Od trenutka nestanka Mateja Periša vidim mnogo detalja. Za pronalazak njega kao nestale osobe najbitniji su ovi – bežao je i skrivao se, što ste i sami kasnije utvrdili kroz nadzorne kamere. Vidim da je u jednom trenutku išao niz stepenice i ušao u jedan veliki tunel. Trčao je unutar njega. Koliko vidim povredio je nogu. Skrenuo je desno u jedan stari tunel. Vidim da je jako star i u blizini je kanalizacija. Ja vidim da je on još uvek živ, ali nije u dobrom stanju. Naš izvor kaže da nije poznato da li je policija prihvatila pomoć vidovnjakinje, ali je činjenica da je Sandra juče obrisala svoju objavu sa Fejsbuka.

– Kada god je neki misteriozni slučaj u pitanju, u njega se uključuju razni stručnjaci, vidovnjaci i detektivi željni pažnje, ali pitanje je koliko oni mogu da pomognu. Veoma je loše ometati istragu i bacati neko drugo svetlo na veoma ozbiljnu istragu. Ipak treba pustiti policiju, tužilaštvo i nadležne institucije da rade svoj posao, jer oni najbolje znaju – objašnjava sagovornik Kurira upoznat sa slučajem.

Inače, Sandra Skender je i ranije bila na medijskoj sceni u Hrvatskoj. Ona je u jednom intervjuu za tamošnje medije kazala “da isceljuje ljude od bolesti, negativnih emocija reikijem i šamanizmom, kao i da je u Australiji završila za reiki mastera, a od starih Aboridžina je učila šamanizam”. Kako je navela, imala je brojne klijente, među kojima su i poznate ličnosti iz Hrvatske i Holivuda, a svoj dar je nazvala “blagoslovom i prokletstvom”.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Sandrom na broj telefona poznat redakciji, ali se ona nije javljala na naše pozive, niti je odgovorila na poruku.

Ne idem bez sina

Nenad Periš, otac nestalog mladića kaže za Kurir da se zahvaljuje svima na svakoj vrsti pomoći. On je prokomentarisao i navode da proročica Sandra želi da se uključi u potragu.

– Policija Srbije vodi postupak, ja ih poštujem i iskreno se zahvaljujem na svemu što rade. Svako ko smatra da može pomoći neka se javi MUP Srbije i njihovi stručnjaci će proceniti važnost tih informacija – rekao je Periš, koji se i dalje nalazi u Beogradu i čeka informacije o sinu.

– Ja iz Beograda ne idem bez mog Mateja. A, gde da idem, gde ću? Božić je, treba se nadati. Ja se nadam i ostajem tu – rekao je otac juče za TV Prva kroz suze:

– Potraga ide svojim putem, neke dileme se otklanjaju. One informacije koje svi očekujemo, nažalost nema.

Hteo je negde da ode

Da je ušao u taksi, možda bi sve bilo drugačije

matej periš pokušava da uđe u taksi

MATEJ PERIŠ POKUŠAVA DA UĐE U TAKSIFOTO: PRINTSCREEN

Nenad Periš smatra da je njegov sin znao kuda želi da ode kada je kobne noći izašao iz beogradskog kluba “Gotik”.

– Ono što ja mislim, to promišljam sa 100 strana. Uveren sam 100 odsto, on je izašao iz lokala i negde je hteo otići, nije trčao, a da nije znao gde ide. Kad je video taksi, napravio je pokret rukom da zaustavi. Šteta što taj taksi nije bio slobodan. Da je ušao, rekao bi mu: “Odvezite me na tu i tu adresu”, ali to možda nećemo nikad saznati – naveo je drhtavim glasom Periš.

Dobili koronu

Drugovi tvrde da ima mnogo laži

Matejev tata je rekao i da su mu sinovljevi drugovi reki da se pojavljuje mnogo lažnih informacija.

– Daj Bože da su privremeno izgubili svog prijatelja iz osnovne skole. Kažu mi da ne čitam objave, pratim samo MUP. Njegovi drugovi su mi rekli da ima mnogo laži. Oni su sad dobili koronu, razboleli se – istakao je Periš.

Forenzičar u penziji otkrio

Petle i pikavac ne pripadaju nestalom

Forenzičar u penziji Časlav Ristić, juče je rekao da pikavac i pertla, koji su nađeni u žardinjeri kraj Save u Beton hali, ne pripdaju nestalom Splićaninu.

– Moje informacije su da forenzičari na licu mesta nisu ništa pronašli. Objektivno nije morao da ostavi nijedan biološki trag. A ako je ostavio, to su tragovi upravo na mestu gde je možda ušao u vodu, otisci prstiju ako se uhvatio za ogradu da je preskoči. Međutim, ti otisci s obzirom na protok vremena i veliki broj ljudi koji se možda tu posle uhvatio, više se ne mogu naći. Forenzičari zato pregledaju širu i bližu okolinu mesta da bi pronašli te tragove – rekao je Ristić na TV Prva i isključio bilo kakav kriminalni momenat.

– Ključne tragove je trebalo da odradi operativa u razgovoru sa drugovima. Ali, nekog kriminalnog događaja ovde nema. Samo se traži mlad čovek koji je nestao i ukoliko se on pronađe, a ja se nadam da će se on naći živ, sva ova priča će se rekonstruisati. Sava je bila brza, hladna, teško ko bi mogao da ispliva – zaključio je.

Rekonstrukcija kretanja Mateja Periše

* 30. decembra u 17.50 sati Matej s tri prijatelja ušao u apartman na Dorćolu

* oko 22 sata Matej i prijatelji napustili apartman

* 01.40 sati Matej izašao iz kluba “Gotik” u Beton hali

* 01.47 sati Matej trči Karađorđevom ulicom

* 01.48 sati Matej trči kod Savapromenade

* 02.30 Matejini drugovi uočavaju da ga nema u klubu

* 02.51 sati vidi se kako muškarac koji odgovara Matejinom opisu ulazi u Savu

* 31.decembra u 18 sati Matejini prijatelji prijavljuju policiji njegov nestanak

