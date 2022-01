OSMI DAN POTRAGE ZA MATEJEM: U BEOGRADU SVE HLADNIJE, A SAVA RASTE DOK USLOVI OTEŽAVAJU POTRAGU

Ovo je jedna od najintenzivnijih potraga u Beogradu u posljednjih nekoliko godina, a policija je obavijestila i ribare na Dunavu, koji obilaze sve “zavijutke” na rijeci. Uz velik broj policajaca stigli su i posebni policajci s psima tragačima te pretraživali područje ne bi li naišli na neki trag. Policija je njegovu ocu potvrdila da će se i dalje intenzivno tragati.

Razgovarao sam s ljudima koji vode postupke potrage i rečeno mi je da će se potraga nastaviti i u ove praznične dane, uvjerili su me da neće biti smanjenja službenih osoba kao ni broja radnji – rekao je Nenad Periš. Ujedno je svima u Beogradu i Srbiji čestitao pravoslavni Božić te poželio da ga sa svojom porodicom provedu u miru i zadovoljstvu.

Vrijeme u Beogradu je sve hladnije, za vikend se očekuju snijeg i kiša, Sava raste, i sve to bi moglo dodatno otežati ionako vrlo zahtjevnu potragu na rijeci. Naime, ronioci se u ovakvim uslovima mogu zadržati u vodi 20-30 minuta, a onda moraju izaći van. Zbog izuzetno slabe vidljivosti dno ispipavaju rukama dok su konopima vezani za čamac. U potrazi su koristili i sonare, a patrolni brodovi su prolazili područjem Save.

Policija koristi i dronove za pretragu područja, pregledavaju se i male uvale.

Otac nestalog mladića, Nenad Periš u razgovoru za Nova.rs komentirao je informacije da su Splićani navodno konzumirali drogu, odnosno da su tragovi droge pronađeni u kombiju kojim su stigli u Beograd te u stanu u kojem su odsjeli.

– Svako ko zna Mateja, znao bi odgovor na ovo pitanje. Matej je, zasigurno, momak koji je, prije svega, sportaš. On je momak koji je bio u treningu, nije pušač. Mlad čovjek koji je imao svoj put, završio je fakultet, bavio se sportom, preko ljeta vozio brodove.. To što neki navode, ja sam siguran da on to ne uzima i da to nije posljedica ove tragične situacije. Matej je primjeren mladi čovjek, posvećen svom poslu. Oni su došli u Beograd kako bi proslavili i da zabavljali se… Ako je nešto bilo, to je jedino alkohol – kaže Periš. Apel je uputio i medijima.

Znam da postoji interes, ali želim zamoliti novinare da ne dolaze ispred kuće moje porodice. Njih to jako uznemiruje, jer im je dovoljno teško zbog svega što se događa. Hvala svima na razumijevanju – rekao je mladićev otac, inače ugledni vaterpolski sudac i dugogodišnji radnik splitskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

‘Matejevoj majci je jako teško’

Matejevi baka i djed srpskom Blicu otkrili su da nemaju nikakvih informacija osim onoga što saznaju iz medija. Kažu da je njegovoj majci strašno teško jer stalno čeka kad će se Matej vratiti kući kao i da se okrenula Bogu, te da mnogo vremena provodi u molitvi u splitskoj katedrali.

Podsjetimo, Matej je sa šestoricom prijatelja iz Splita 30. decembra stigao u Beograd. Trebali su tamo proslaviti Novu godinu te se 2. januara vratiti u Split. Nakon što su se smjestili u stanu na Dorćolu otišli su večerati, a zatim u noćni klub Gotik na Beton hali.

Rekonstruiranjem njegova kretanja u noći nestanka te pregledavanjem snimki nadzornih kamera, policija je utvrdila da je Matej u majici kratkih rukava klub napustio oko 1.40 sati nakon čega su ga kamere snimile kako trči beogradskim ulicama. Na snimkama objavljenim u medijima vidi se kako mladić trči po šetalištu iz pravca Beton hale, a zatim i po Karađorđevoj ulici.

Kod Brankovog mosta mladić je pokušao zaustaviti taksi. Policija je uspjela pronaći taksista kojeg je zaustavio, no on im nije mogao reći ništa više o tome kamo je mladić htio otići. Posljednja snimka nastala oko 2.50 sati prikazuje Mateja kako se kod restorana na Savskoj promenadi spušta prema obali Save. prenosi “Hayat“.

Facebook komentari