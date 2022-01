Oglasio se Darko Kovačević iz ‘Mreže za opasnost Srbije’: “Pronašli smo nove tragove i suzili područje potrage”

Potraga za nestalim Splićaninom Matejem Perišom (27) ušla je u sedmi dan, a ronioci pretražuju Savu u nadi da će naići na bilo kakav trag koji će pomoći u istrazi.

Osim nizvodno, ronioci danas pretragu vrše i stotinjak metara uzvodno od mjesta gdje je Matej Periš posljednji put viđen, javlja Blic.

Darko Kovačević iz ‘Mreže za opasnost Srbije’ rekao je da su detaljnom potragom “pronađeni neki tragovi” koji bi mogli odgovoriti na pitanje gdje je Matej ušao u Savu, javlja beogradski Blic.

– U principu uvijek se tijelo traži nizvodno ako postoje informacije da je neka osoba na određenom području uopće ušla u vodu. Međutim, kako to sad nije potpuno potvrđeno, pronađeni su neki tragovi, pa postoji osnovana sumnja da je ipak mjesto ulaska bilo mnogo više uzvodno, onda se krenulo odatle. To su neki osobni predmeti koji su pronađeni. Sada se istražuje svaka mogućnost, zaista svima je stalo da se ta mlada osoba nađe. Mi se svi i dalje nadamo da ćemo ga naći u nekim mnogo sretnijim okolnostima – kazao je Kovačević.

Objasnio je da se ronioci suočavaju s izuzetno teškim i napornim poslom koji dodatno otežavaju loša vidljivost i niska temperatura.

– Na brzim vodama vidljivost je strašno loša. Doslovno na dužinu ruke ronilac ne može vidjeti. Sve što se radi, radi se na dodir. Bilo bi nemoguće da se pretraži taj potez na dodir, to je dugotrajno. Drugo, što su sami vremenski uvjeti loši – ovo doba godine, temperatura vode koja je 5, 6 stupnjeva, znatno smanjuje pokretnost ljudi u vodi bez obzira na sva suha odijela i svu tehnologiju. Ronioci mogu izdržati 15 -20 minuta do pola sata maksimum, pa se mijenjaju. To je kao traženje igle u plastu sijena na tolikom području i onda se čeka neka, bilo kakva, konkretna situacija, kao što je ova jučer bila. Znači, pronađeni su neki tragovi, sužen je potez pretrage, međutim nažalost ili na sreću, ronioci nisu uspjeli ništa da nađu – rekao je Kovačević.

Podsjetimo, nestanak Mateja Periša prijavljen je beogradskoj policiji 31. prosinca nakon što je sa šestoricom prijatelja došao na doček Nove godine u srbijansku prijestolnicu. Posljednji put je viđen u noćnom klubu “Gotik”, dok se u beogradskim tabloidima pojavilo nekoliko snimki nadzornih kamera na kojima je, navodno, Matej, prenosi Jutarnji.

Otac Mateja Periša, Nenad Periš, istaknuo je da srbijanska policija temeljito radi svoj posao i stručno vodi istragu, i da se njoj treba obratiti za sve relevantne informacije.

