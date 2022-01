MATEJEV DRUG POSLAO PORUKU SVIMA: “Zašto se KRIJE I ĆUTI da su se Splićani i Zadrani zakačili u Gotiku?”

Misteriozni nestanak 27-godišnjeg diplomiranog ekonomiste koji leti radi kao skiper digao je na noge i Hrvatsku i Srbiju. Srpska policija daje informacije, a postoje i snimci nadzornih kamera koji pokazuju da je Periš uspaničeno jurio ulicama Beograda pre nego što je skočio u hladnu Savu.

Međutim, autentičnost snimaka nije potvrđena, ali je po svemu sudeći ipak je reč o Perišu. Na delu snimka prepoznao ga je otac Nenad, koji učestvuje u potrazi u Beogradu, ali i Matejevi prijatelji.Večernji list” je u sredu stupio u kontakt sa jednim od Matejevih najbližih prijatelja. Reč je o 29-godišnjem Splićaninu koji već dugi niz godina radi sa Perišom kao skiper.

On se pre svega osvrnuo na tretman ovog slučaja u srpskim medijima.

– Nisam hteo da pričam sa medijima i nemam ništa od toga. Ne znam kako će se ovo završiti, ali želim da poručim široj javnosti da pokaže empatiju oko Matejevog nestanka. Matej Periš nije narkoman, ne nije usputan momak, ne nije iz problematične sredine. On je najobičniji Splićanin, zarađuje za život, bivši je vaterpolista i dobro i skromno je vaspitan – naveo je on.

– S Matejem sam u komunikaciji svaki dan. Nije mi rekao da planira da ide u Beograd. Mislim da se to desilo iznenada. Valjda je postignut nekakav dogovor između ekipe. Hteli su da odu negde zajedno i lepo se provedu. U Splitu je noćni život relativno “slab”, a postoji duga tradicija odlaska u Beograd među mlađim generacijama. Samo što je tamo bolje, tamo je više života i zabave. To je bio jedini razlog zašto su otišli ​​u Srbiju – rekao je prijatelj nestalog Mateja.Tvrdi da je Pariš voleo život i izlaske, ali to nikada nije prelazilo granice dobrog ukusa ili ustaljenih društvenih obrazaca.

– Slušaj, mi smo mladi, naravno da volimo da izlazimo vikendom. Kao i svi naši vršnjaci. Znamo li ikada da preterujemo? Da. Reci mi kako izgleda prosečan izlazak vikendom? Da li ljudi piju vodu? Dakle, treba reći da je Matej izlazio, ali nikada nije bio zavisnik od droge ili bilo kakvih opijata iako smo mi kao skiperi svakodnevno u kontaktu sa pričom. Imućni turisti ili grupe tinejdžera skoro uvek nas pitaju gde mogu nabavite marihuanu, kokain, ekstazi itd. Rad u turizmu je upravo to. Nije to nimalo čudno. Međutim, mi se time ne bavimo, niti smo se ikada bavili – kaže on.

Dodaje da se tvrdnja o drogama može odmah odbaciti iz same fizionomije Mateja Periša.Čitam komentare na Fejsbuku. Uglavnom ga pišu ljudi srednjih godina. Mi, mlađi, dobro znamo ko je drogiran, a ko nije. Čovek od skoro dva metra, sto kila, obučen i dobro negovan se ne može povezati sa LSD-om ili svako ko se kreće među mladima i izlazi u noćni život, bukvalno po urbanoj kulturi, stilu oblačenja i izgledu, može prepoznati nekog “urađenog”. Neko na kokainu ili neko na travi . Matej nije bio ništa od toga. On je zdrav momak koji je na izlasku pije samo viski – objasnio je njegov drug.

Konkretnu situaciju u Beogradu prokomentarisao je i sagovornik K. F.

– Matej i ostatak ekipe su tog popodneva bili na večeri u jednom beogradskom restoranu. Video sam slike sa večere. Verovatno su tada bili pijani. Posle su otišli ​​u Gotik klub i onda se desila misterija puna rupa. Znam od ljudi koji su bili tamo da je u klubu bila ekipa iz Zadra, zna se da su Splićani i Zadrani veliki prijatelji i da su obojica dobrodošli u Srbiju. U jednom trenutku došlo je do incidenta između dve ekipe, i mislim da je bila umešana devojka. Matej i prijatelji su pili “Džejmson” i “crni Džoni Voker”. Tačna istina se ovde ne može znati, ali sam iz prve ruke čuo priču po kojoj su konobari preračunavali iznos i pokušavali da naplate mnogo veći iznos. Ko zna kakve su reči tada pale i kome su možda pale roletne na oči. Nakon toga, u priču su se uključili i redari i Matej je u panici napustio klub. Ne razumem zašto se ovaj detalj uporno taji u medijima i policijskim krugovima, a sasvim je jasno da je to bio okidač za sve što se dalje dešavalo – tvrdi Perišov prijatelj.

– Šta se tačno desilo? Ne mogu to da znam ili želim da zamaram prijateljima koji su bili tamo detaljima. Istraga je još u toku i svi smo fokusirani na pronalaženje prijatelja. Moguće je da je došlo do onog klasičnog obračuna u noćnom klubu, ali ne mogu da kažem da je to tačno – rekao je.

Na pitanje da li sumnja da je Matej bio pod uticajem nekih opijata, njegov prijatelj kaže da ne može sa sigurnošću da tvrdi.

– Koliko znam, ekipa iz Zadra je nešto konzumirala. Da li je bilo situacija da je neko nekome ponudio nešto iz čiste zabave – ne znam. Da li je Matej probao neku halucinogenu drogu koja ga je okrenula naopačke? Ne znam. On nije taj. Ali sve je moguće, bilo je kasno, svi su već pili i atmosfera je bila usijana… Ali čak i ako hipotetički tvrdimo da je Matej uzeo nešto što ga je ‘izulo iz cipela’, ostaje pitanje zašto je sam izašao.

Vrlo jasno ga je prepoznao na snimcima beogradskih nadzornih kamera koji su procurili u javnost.Još uvek gledam te kadrove. Prepoznajem ga vrlo jasno. To je on. To je njegov hod. To je njegov moto. Gledam u prijatelja, ali izgleda da ga ne prepoznajem. Zašto on tako trči? Nikad nije bio takav. Prvo bih rekao da je možda pobegao od nekoga, nekoliko puta je na snimku pogledao iza sebe, kao da je hteo da pobegne na sigurno… Jedan snimak pokazuje par koji trči za njim. da su to ljudi koji su možda prepoznali da je u lošem stanju ili neka paranoja i želeli su da ga zaustave i pomognu. Osim toga, ne želim da zvučim patetično ili da se bavim teorijama zavere, ali činjenica je da je Beograd opasan i veliki grad. Da Beograđani vole Dalmatince,ali to trenutno ništa ne znači – kaže skiper i Matejev prijatelj.

Besan je na niz odvratnih detalja iz privatnog života koji se šire društvenim mrežama.

– Negde sam juče pročitao da je Matej bio dobar sa Filipom Zavadlavom. Može li niže od toga? Zašto se stvara takva slika? Može li iko da stvori sliku o Splitu? Pa, svaki peti čovek u ovom gradu je znao Zavadlava. Split je mali grad, svi idu na ista mesta. A sada se konstruiše priča o Mateju kao čudovištu. To je tužno – naveo je drug nestalog momka.

On kaže da ne bi alarmirao policiju u prva 24 sata da je bio u Beogradu.

– Lako je sad biti pametan, ali dovedi se u tu poziciju. Muška ekipa ide na doček Nove godine. Odluta prijatelj. Apsolutno svi znamo šta to znači. Verovatno je u nekom dobrom “programu”. Verovatno uživa sa nekom devojkom. Pravilo je među prijateljima da se onda čovek ne uznemirava i ne viče bez potrebe. Osim toga, sto puta sam izlazio sa njim. Izgubio sam se, on se izgubio. Ujutru bismo se našli i to je to. Ljudi su samo ostajali u klubu i nastavili da očekuju da će Matej sutra doći u stan – zaključuje K. F.

Na pitanje da li uopšte može da pretpostavi zašto je Matej skočio u Savu, kako sugeriše jedan snimak, iako još nije zvanično dokazano da je na njoj bio njegov prijatelj, kaže da je to najveći problem.

– Ne znam, ne znam i ne znam. Plašim se da i pomislim na ishod. Želim da verujem da se to nije dogodilo i da će se Matej vratiti živ i zdrav i recimo da se dobro našalio sa svima nama – zaključio je drhtavim glasom Splićanin,piše Srbijadanas

