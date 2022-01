“U SLUČAJU DA SE UTOPIO TIJELO JE U DUNAVU” Poznati kriminolog – nova teorija o nestanku Mateja

Srbija je na nogama, ali i Hrvatska, zbog misterioznog nestanka mladića iz Splita Mateja Periša (27) u noći između 30.i 31.decembra, nakon boravka u beogradskom klubu “Gotik”.

Rečna policija i ronioci Žandarmerije već šest dana češljaju reku na delu kod restorana “Savanova”, koji se nalazi na Promenadi, a očekuje se da će potraga ići sve do kluba “Gotik”ako slučaj obiluje informacijama, pun je nelogičnosti koje su se pojavile u javnosti. Periševi prijatelji sa kojima je bio u klubu nestanak su prijavili sutradan oko 18 sati. Mladićev otac je odmah došao u Beograd i na vezi je sa policijom.

U međuvremenu, na društvenim mrežama pojavili su se razni snimci, a na jednom od njih se vidi kako nestali Splićanin Matej Periš trči po gradu, a potom pokušava da zaustavi taksi. Na snimcima se vidi kako momak sa crnom majicom kratkih rukava trči Karađorđevom ulicom u Beogradu, a potom je viđen na Savskoj promenadi. Pomenuti snimci su sa nadzornih kamera okolnih objekata, a nestali Matej poslednji put je viđen kako trči ka Beogradu na vodi.Na jednom snimku vidi se kako nestali Splićanin pokušava da zaustavi taksi vozilo, ali nakon kraćeg razgovara sa vozačem nastavlja da trči. Pretpostavljalo se da vozač nije hteo da ga pusti u vozilo, a to je danas i potvrđeno. Naime, Matejev otac je za hrvatske medije rekao da je taksista pronađen.

– Taksista je rekao da se seća mladića iz Karađorđeve ulice, ali da nije bio u mogućnosti da ga primi, jer je već imao zakazanu vožnju na koju je žurio – rekao je otac.Snimci su objavljeni na stranici “Moj Beograd”, ali da li je na njima zaista Matej, nije stopostotno utvrđeno. Međutim, njegov otac je potvrdio da je na snimcima na kojima mladić pokušava da zaustavi taksi zaista njegov sin, dok je za snimak na kome se vidi kako neko pliva Savom istakao da na njemu nije Splićanin.

Slučaj pun oprečnih informacija

Kriminolog Dobrivoje Biba Radovanović je rekao da je slučaj sasvim neobičan.

Kriminolog se osvrnuo i na izjavu njegovog kolege iz Hrvatske koji je rekao da je odmah trebalo ispitati sve iz kluba “Gotik” u kojem je mladić bio sa društvom.

– To jeste praksa. Trebalo je da se razgovara sa tim ljudima, pre svega da se vidi da li je u pitanju traumatski doživljaj iz tog lokala ili pak kombinacija alkohola i neke droge. Mada, on je sportista i ne bi trebalo da koristi narkotike – naglašava Radovanović.

– Ta kombinacija može da da različite tipove poremećaja. Sve mi je čudno i stalo mi je do toga da mladić bude živ. Moguće je da je on privremeno u krizi u da je zbog toga rešio da bude nedostupan za javnost.

Govoreći o snimcima koji su se pojavili u javnosti, Radovanović ističe da je važno utvrditi vreme kada su oni nastali i razjasniti tačnu putanju kretanja mladića. Veruje da je mladić namerno ušao u vodu, a prema njegovim rečima, to se dešava kada kombinacija droge i alkohola izazove poremećaj. Takođe, moguće je da on vuče neku traumu i da je te noći samo to ispoljio.

– U slučaju tragičnog ishoda, odnosno da se mladić utopio, možemo očekivati da je telo već u Dunavu, ali hajde da ne prejudiciramo – naglašava sagovronik.

Govoreći o taksisti kojeg je zaustavio mladić, što se vidi na jednom od snimaka, kaže da je njegova uloga ključna, jer razjašnjava kako se Splićanin ponašao.

– Informacije se teško uklapaju, mnogo je grešaka… Verujem, i nadam se, da policija koja intenzivno radi na slučaju ima više informacija. Zbog istrage, naravno, ne izlaze sa tim u javnost.

Poznati kriminolog veruje da bi se možda slučaj brže razrešio da je nestanak prijavljen odmah kada su prijatelji primetili da ga nema u klubu, ili da su krenuli da ga traže.

– Ali ko će pomisliti u tom trenutku na nešto loše. Bio bih srećan da beogradska policija učini sve da ga pronađe živog i zdravog, jer bi to pokazalo da nisu pokidane sve veze između Srba i Hrvata – zaključjuje sagovornik.

Danas se povodom ovog slučaja oglasio i ministar Aleksandar Vulin, koji je rekao da su operativci razgovarali sa mladićevim ocem Nenadom Perišem više puta, kao i sa njegovim prijateljima, konobarima, obezbeđenjem iz klubova, te da Žandarmerija sa svojim roniocima istražuje teren,piše Srbijadanas

Dodao je da se isključuje sukob unutar kluba i da ništa više od toga ne želi da kaže.

Facebook komentari