Otac nestale i ubijene curice Tijane: Kod Matejeva nestanka bio je veliki propust na početku

Igor Jurić, otac nestale i ubijene petnaestogodišnje djevojčice Tijane Jurić i djelatnik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, u Dnevniku N1 televizije komentirao je nestanak Splićanina Mateja Periša u Beogradu.

Neizvjesnost ubija obitelj i prijatelje

– Najgora stvar kad se dogodi nestanak je neizvjesnost i to je ono što danas ubija obitelj Mateja i njegove prijatelje. Zbog toga je bitno da se ovaj epilog sazna – rekao je.

S Hrvatskom uvesti ‘Amber alert’

Upravo je Jurić jedan od najzaslužnijih što je Srbija promijenila zakon i uvela doživotnu kaznu zatvora. Pokrenuo je 2017. inicijativu za uvođenje doživotnog zatvora za ubojice djece i pokrenuo Fondaciju s kćerinim imenom.

Uspio je u tome. Zakon se zove i ‘Tijanin zakon’ po djevojčici, koju je 2014. godine oteo, silovao i ubio, a potom i njezino tijelo bacio na smetliše, Dragan Đurić, za što je dobio, tada maksimalnih 40 godina zatvora. Njena stravična smrt u ljeto 2014. godine uzdrmala je, prenerazila i ostavila u potpunom šoku cijelu Srbiju.

Zalaže se za uvođenje Amber alert sustava u Hrvatskoj.

– Od samih početaka zalažemo se za kvalitetniju suradnju policije, centara za socijalnu skrb, ustanova koje pružaju smještaj djeci i ostalih relevantnih tijela, a posebno za uspostavu tzv. ‘Amber Alert’ sustava koji funkcionira u većini europskih zemalja kao jedan od odličnih alata za brzi pronalazak djeteta – priopćili su 2020. iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Takav sustav podrazumijeva da u situacijama nestanka osobe cijeli sustav odmah šalje informacije u medije, a omogućila bi omogućila bi kombiniranu akciju prekida programa na svim televizijskim i radijskim postajama zbog obavijesti o nestanku djeteta, te paralelno upozorenje istog sadržaja na informativnim panelima kolodvora, autocesta, aerodroma i slično.

Sustav je dobio naziv po devetogodišnjoj djevojčici Amber Hagerman koju su oteli ispred svoje kuće dok se vozila na biciklu, a par dana kasnije pronašli su ju mrtvu.

Nemamo pravo odustati

– Nemamo pravo odustati od potrage i nadam se da će tako i biti – da naša policija neće odustati dok se ne sazna konačan epilog svega ovoga jer mislim da upravo to može biti spas za obitelj. Kakav god epilog bio, važnije je to da obitelj sazna što se dogodilo – rekao je Jurić.

– Mi smo 13 dana tražili našu djevojčicu, za nas je to bilo jako teško i gorko iskustvo. Tek nakon najgorih mogućih saznanja za jednog roditelja, a to je da ti je dijete mrtvo, to je za nas bilo na neki način pomirenje sa situacijom. Suosjećam s obitelji i svim građanima Hrvatske – dodao je.

Izrazio je podršku obitelji te da se nada da će pronaći nestalog mladića.

– Najbitnije je da saznamo pravu istinu. Ovo je sada za sve nas jako pogubno. Danas policija ima obvezu da po samom saznanju i prijavi nestanka mora krenuti u potragu – rekao je Jurić.

Istaknuo je da je došlo do promjene Zakona u Srbiji.

– Danas Srbija po prvi put ima doživotnu kaznu zakona za neka kaznena djela, gdje su žrtve maloljetna djeca i nemoćne osobe, nemoćne žene. Mislim da smo uradili mnogo toga – istaknuo je.

‘Mi kao građani nećemo odustati dok se ovo ne riješi’

– Kad se dogode ovakve situacije, onda imamo obvezu da se svi zajedno u regiji pokrenemo kako bismo riješili ovakve slučajeve – rekao je i dodao da Srbija ima obavezu prema nestalnom mladiću, a to je da ne odustane od potrage i da ne gube nadu.

– Mi kao građani nećemo odustati dok se ovo ne riješi – dodao je.

‘Puno je vremena prošlo…’

– Puno je vremena prošlo od kada je Matej nestao do same pretrage. Moram reći da su prijatelji jako kasnili s prijavom nestanka i tu vidim jako veliki propust – rekao je Jurić za Dnevnik HRTV..

– Apelirao bih i ubuduće da se obavezno prijavi odmah, jer je policija nakon prijave odmah krenula u potragu, ali prošlo je puno vremena. Tu vidim jedan ogroman propust, mislim da je to urodilo time da još ne znamo što se dogodilo – dodao je.

Razgovarao je s Matejevim prijateljima

– Meni je bilo bitno da vidimo je li bilo incidenata te večeri. Rekli su mi da nije bilo ništa što bi ukazivalo da postoji bilo što loše i što bi moglo ukazati da će se neki incident dogoditi. Imali su jedan blagi nesporazum s konobarima u lokalu, ali to nije bio nikakav motiv da se bilo što loše dogodi. Nije bilo nikakvih čudnih situacija, potpuno normalna večer – naveo je.

‘Policija za pretragu ima dobru opremu’

– Ovo su otežavajući uvjeti. Rijeka Sava je vrlo nezahvalna za ovakvu vrstu pretrage. Na ovom području, gdje se pretpostavlja da je Matej ušao u vodu, jako je brza. Po ljudima koji su izuzetno kompetentni da o ovome govore – svatko tko u ovo doba godine uđe u Savu, ne može izdržati dulje od pet minuta bez obzira na fizičke ili plivačke sposobnosti – komentirao je.

O snimkama Mateja kako hoda Beogradom

Pojavile su se i navodne snimke Mateja kako hoda Beogradom, a za njih je za 24sata potvrdio Matejev otac Nenad Periš da se radi o Mateju.

– Moram reći da je sve to čudno izgledalo. Nadam se da je policija razgovarala s taksistom, gdje se vidi na snimci kako Matej želi ući, a on ga ne želi primiti. Možda je bio i neki nesporazum. Ne možemo znati točan razlog – objasnio je.

Srpska policija daje vrlo malo informacija o slučaju.

– To je nekakav sistem rada u našoj policiji. Kada su ovakvi slučajevi u pitanju, teško ćete vidjeti da netko od policijskih službenika govori javno o ovim slučajevima. Mi imamo problem kada se radi o ovim slučajevima jer nemamo jednu osobu koja bi razgovarala svaki dan s medijima, a to bi bilo dobro da imamo – dodao je Jurić.

Ovako intenzivna potraga mora se nastaviti dok se ne sazna što se dogodilo s nestalim mladićem. Ako je Matej završio u rijeci – potrebno je tri do četiri dana da bi tijelo isplivalo. Nadam se da nije tako i da je Matej živ. To su neke pretpostavke koje možemo očekivati. Mi nemamo pravo prestati s intenzivnom potragom dok se ne utvrdi uzrok nestanka, a kasnije i da vidimo što se sve događalo – zaključio je, prenosi 24sata.hr.

