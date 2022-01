Šesti je dan potrage za Matejem Perišom: Prijatelj primijetio neobičan detalj na jednoj od snimki

U šesti dan danas ulazi opsežna potraga za Metejem Perišom, 27-godišnjim Splićaninom koji je nestao u Beogradu oko 2:30 sati 31. prosinca. On se te noći provodio s prijateljima u klubu Gotik u Beton hali. U jednom je trenutku izašao van, pretpostavlja se da bi obavio nuždu, ali od tada mu se gubi svaki trag.

Spasilačke službe pretražuju korito Save i Dunava, a još nije pronađen vozač taksija u koji je, prema snimcima nadzornih kamera, Periš pokušao ući dvjestotinjak metara od Gotika. Njegov otac je potvrdio kako je na toj snimci njegov sin. Na njoj se vidi mladić bez jakne, u crnoj majici i trapericama koji trči preko raskrižj, zaustavlja taksi na pješačkom prijelazu kod Brankovog mosta i pokušava ući u njega. Blic piše kako bi svjedočenje taksista moglo odgovoriti na brojna pitanja – u kakvom je psihofizičkom stanju Periš bio u tom trenutku, je li bio dezorijentiran, gdje je želio ići, što je rekao itd.

Traži se i djevojka u bijeloj odjeći s druge snimke, ali ona nije tako nesporna kao prva.

Slobodna Dalmacija pričala je s 35-godišnjim Matejevim prijateljem iz Splita, koji kaže da je na snimkama primijetio jednu neobičnu stvar.

“Nitko, ali baš nitko ne zna gdje je Matej trčeći “jurio” po Beogradu. Nitko ne zna gdje je trčao. Jasno je od uličnog videonadzora da nije od nikog bježao, jer ga nitko ne prati i ne trči za njime. Ja već danima “buljim” u sve što se može vidjeti i dobiti iz Beograda, ne bih li primijetio nešto na tim snimkama, što nitko drugi nije primijetio. Na jednoj od snimki nadzornih kamera, gdje se vidi da Matej trči lijevom stranom ceste, po nogostupu, između zida i parkiranih automobila može se vidjeti da on dolazi gotovo do kraja te ulice, ali sjena koja se kretala, dolaskom do pred kraj ulice više se ne kreće. Prema toj snimci Mateja sam zadnji puta vidio da se kao “skriva”, odnosno “nestaje” između dva parkirana automobila. Kao da je zastao između nekih parkiranih automobila i sagnuo se”, kaže Matejev prijatelj.

Nedugo, nakon toga iz suprotnog smjera trčeći dolaze dvije osobe.

“Oni trče u suprotnom smjeru s druge strane te prometnice i to trče dosta onako uplašeno. Jesu li oni vidjeli Mateja, koji je nedugo prije toga nestao među tim automobilima, kako se na nejasnoj snimci može vidjeti. Ne znam zašto, ali imam osjećaj da su oni nešto vidjeli, jer Matej nestaje među automobilima neposredno, prije nego se ovo dvoje može vidjeti. Možda su oni ključ istrage, možda bi srbijanska policija njih trebala pronaći i ispitati”, dodaje ovaj Splićanin.

Večernje novosti u današnjem broju objavljuju, pak, kako je Matej nakon trčanja gradskim ulicama navodno sat vremena proveo u takozvanoj Španjolskoj kući. Radi se o derutnom objektu u naselju Savamala, u kojem se se ranije skrivali ilegalni migranti.

“Osjećam se zabrinuto, emocije pokušavam nekako racionalizirati, u ovome trenutku pokušavam biti racionalan. Mislim da u tome, na neki način i uspijevam, iako je jako teško. Mateja nema 5 dana, informacije koje dolaze od srbijanskog ministarstva unutrašnjih poslova su da istraga i dalje traje i u potpunom je zamahu. Ja Mateja želim vratiti kući na bilo koji način i dotad ću ostati tu. Sudbina ili ne znam što je, to se dogodilo. Što se dogodilo to nitko ne zna. Ja sam spreman na sve i samo želim doznati istinu i da svoje dijete odvedem kući makar mi bilo zadnji put”, rekao je Matejev otac Nenad Periš za HRT.

