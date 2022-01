Igor Jurić o nestanku mladića u Beogradu: Najbitnije je da saznamo pravu istinu

“Najgora stvar kad se dogodi nestanak je neizvjesnost i to je ono što danas ubija obitelj Mateja i njegove prijatelj. Zbog toga je bitno da se ovaj epilog sazna. Nemamo pravo odustati od potrage i nadam se da će tako i biti – da naša policija neće odustati dok se ne sazna konačan epilog svega ovoga jer mislim da upravo to može biti spas za obitelj. Kakav god epilog bio, važnije je to da obitelj sazna što se dogodilo”, rekao je Jurić i dodao:

“Mi smo 13 dana tražili našu djevojčicu, za nas je to bilo jako teško i gorko iskustvo. Tek nakon najgorih mogućih saznanja za jednog roditelja, a to je da ti je dijete mrtvo, to je za nas bilo na neki način pomirenje sa situacijom. Suosjećam s obitelji i svim građanima Hrvatske.”

Izrazio je podršku obitelji te da se nada da će pronaći nestalog mladića. “Najbitnije je da saznamo pravu istinu. Ovo je sada za sve nas jako pogubno.”

“Danas policija ima obvezu da po samom saznanju i prijavi nestanka, mora krenuti u potragu”, dodao je Jurić.

Istaknuo je da je došlo do promjene Zakona u Srbiji. “Danas Srbija po prvi ima doživotnu kaznu zakona za neka kaznena djela, gdje su žrtve maloljetna djeca i nemoćne osobe, nemoćne žene. Mislim da smo uradili mnogo toga.”

“Mi kao građani nećemo odustati dok se ovo ne riješi”

Jurić se zalaže da se u Srbiju uvede tzv. Amber alert koji podrazumijeva da u situacijama nestanka osobe cijeli sustav odmah šalje informacije u medije.

“Danas smo u inicijativi za uvođenje Amber alert sustava i nadam se da će uskoro i Hrvatska s nama ući u ovakav sustav. Kad se dogode ovakve situacije onda imamo obvezu da se svi zajedno u regiji pokrenemo kako bismo riješili ovakve slučajeve.”

Kaže da Srbija ima obvezu prema nestalom mladiću, a to je da ne odustane od potrage i da ne gube nadu.

“Mi kao građani nećemo odustati dok se ovo ne riješi.” prenosi “N1“.

