KAMERA UHVATILA GORANA KAKO ODLAZI NA MJESTO ZLOČINA! Isplivao ključan trag u istrazi ubistva spaljene porodice – ovaj momak je ODAO Džonića!

Kamera je 27. septembra u Tešici snimila Gorana Džonića kako u dva sata ujutru vozi “pasat” Gorana Đokića, kroz Tešicu. Ista kamera ga je snimila kada se na skuteru vraćao u četiri sata ujutru, takođe 27. septembra.

Izvor iz istrage navodi da je skuter odvezao na mjesto, gdje je potom nađen zapaljen “pasat”.

On je, navodi izvor, 25. septembra odvezao skuter u njive između Trnave i Tešice, da bi nakon toga pozvao jednog momka iz Tešice da ga odveze do Moravca. Taj momak ga je odvezao, ali postoji mogućnost da je kasnije to i prijavio policiji, što je istragu dovelo do Džonića.

– Momak nije zadžan u policiji jer je utvrđeno da on nije znao za Džonićeve namjere – kaže izvor.

Da podsjetimo, Goran Džonić sumnjiči se da je ubio svoje rođake, tročlanu porodicu Đokić iz Aleksinca.

Svirepo ubistvo porodice Đokić, Gorana, Gordane i njihove kćerke Lidije, iz Aleksinca, koje se dogodilo 26. septembra u ataru sela Moravac i dalje potresa javnost.

Komšije i građani kod sela Moravac žive u strahu. Kako kažu, ovakav zločin se ne pamti, a oni koji nikada nisu zaključavali domove sada to čine i radije biraju da sjede kod kuće.

– Svašta se dešava, imamo i mi djecu. Situacija je opasna. Ovo se nije do sada dešavalo ovdje – ispričao je jedan čovjek.

