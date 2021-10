Lončar: Protesti ispred Konove i Tiodorovićeve zgrade bezobrazluk

Lončar je poručio svim tim ljudima koji su otišli na privatne adrese doktora Kona i Tiodorovića da to više ne rade, jer ni jedan ni drugi nisu krivi za bilo šta.

“Oni su moj izbor za članove Kriznog štaba i iza svake njihove odluke ili predloga stojim ja. Ja sam taj koji jedini može da bude kriv. Prema tome, nemoj da idete ispred njihovih stanova, dođite ispred mog”, rekao je Lončar za Tanjug.

Ministar je istakao je da Kon i Tiodorović samo rade svoj posao i ponovio da su oni njegov izbor.

Lončar je svima, i onima koji se bune i koji se ne bune, poručio da se on prvi zalaže za kovid propusnice i dodao da će danas biti održan sastanak o tome da se prekine lanac prenosa virusa i u školama, među djecom.

“Ja se prvi zalažem. Ja sam odgovoran, ja sam krv za sve onima kojima to ne odgovara, a ti koji to rade, ako im je na prvom mestu nešto drugo osim zdravlja i života ljudi, to govori o njima”, rekao je Lončar.

Dodao je da ljudi koji nemaju veze s medicinom pričaju o Pavlovićevoj masti i lijekovima za goveda da liječe koronu.

“Niko vam drugi nije kriv, ja sam. Sve iskalite na meni, ali mi ćemo ovde ići do kraja”, poručio je Lončar i dodao da je danas 17 djece oboljelo u Nišu, koji se nalaze na bolničkom liječenju, a dio njih je na respiratoru i ozbiljno su životno ugroženi.

Lončar je istakao da medicina nije demagogija, već da moraju da se preduzmu konkretne stvari i dodao da će se zalagati za propusnice, odnosno bezbjedno funkcionisanje.

“Neko ne želi da se vakciniše, nema nikakvih problema. Morate da imate PCR test da ste negativni ili antigenski test ili potvrdu da ste preležali koronu. Krajnje je jednostavno, nemamo nikakav problem da svi rade 24 sata, ali pod ovim uslovima. Od toga nećemo odustati, jer je to jedino što u ovom momentu spasava zdravlje svih građana Srbije i njihove živote”, zaključio je Lončar.

U Beogradu se tokom sinoćnjeg protesta zbog kovid propusnica nekoliko desetina građana okupilo ispred zgrade u kojoj živi dr Predrag Kon i zatražilo njegovu ostavku, jer se, kako su tvrdili, sprovode nemedicinske mjere, a zaraženih i preminulih je sve više.

Takođe, prije nekolikom večeri, nekoliko desetina građana protestovalo je i u Nišu ispred zgrade u kojoj živi dr Branislav Tiodorović.

