CIJELA PORODICA SE OTROVALA IVERMEKTINOM: Lijek za životinje pili da bi se zaštitili od korone!

Ali kako se kod nas sve zloupotrebljava, tako se proneo i glas da postiji i verzija leka koji je za ljudsku upotrebu. Upravo ova informacija pravi i problem. Kako prenosi “Blic”, pojavio se novi primer koji ne samo da pokazuje koliko antivakserska propaganda može biti opasna, već i ideja da se stočni antiparazitarni lek koristi u prevenciji kovida!

Naime, na društvenim mrežama je objavljeno da se pre nekoliko dana otrovala cela porodica jer je ispila rastvor ovog leka za životinje u nadi da će sprečiti zaražavanje.

– Sinoć su članovi jedne porodice, svi nevakcinisani, u cilju prevencije Covida, popili injekcioni rastvor Ivermectina (200 mg/20 ml) i nakon osam sati se svi, sa znacima trovanja (mučnina, povraćanje, prolivi itd.) javili u bolnicu – objavio je korisnik Tvitera koji se predstavlja kao lekar.

Na sreću, prema rečima, autora tvita, svi članovi porodice su sada dobro.

Kako im je to palo na pamet uopšte?

Otkud ideja da se “ivermektin” koristi u bilo kakvoj terapiji na ljudima? Istina je da se krema na bazi “ivermektina” koristi u dermatologiji i ima rezultate u lečenju nekih stanja na koži ljudi, kao što je šuga. Međutim, kao kapsule prvenstveno se koristi u veterini kao antiparazitski lek.

– Postojale su pojedine studije u SAD koje su testirale da li ovaj lek može da pomogne kod obolelih od kovida ili čak u prevenciji. I dalje postoje neke klinike koje to čine. Neke kolege to isprobavaju i postoje neka usmena objašnjenja da pomaže, ali to niko ne može da tvrdi zvanično jer ga ni Svetska zdravstvena organizacija nije odobrila niti je u zvaničnim protokolima za lečenje korone. Kod nas je “ivermektin” registrovan samo kao veterinarski lek – rekla je dr Milena Turubatović.

Ovaj lek se može lako nabaviti, cena mu je pristupačna, ali nisu svi lekari spremni da ga preporuče.

– Zvanično se ne koristi kod nas u tretiranju kovida i ja ga ne preporučujem svojim pacijentima. Međutim, znam da ga pojedine moje kolege preporučuju – objašnjava dr Turubatović.

Može da izazove ozbiljna oštećenja jetre

Jasno je da nijedan lek ne treba uzimati na svoju ruku, a koliko to može biti opasno u ovom slučaju potvrđuje i načelnica kovid bolnice u Batajnici dr Tatjana Adžić Vukičević.

– “Ivermektin” se ne koristi zvanično. Nezvanično, poneko uzima na sopstvenu odgovornost. To je antiparazitarni lek koji se koristi kod goveda, a kod ljudi može da izazove ozbiljno oštećenje jetre – kratko i jasno je rekla dr Adžić.

