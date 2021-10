KO JE UČESNIK PAROVA KOJI JE PRONAĐEN MRTAV U PEKARI: Dimitrije pričao da je ROBIJAO, pljačkao, a iza sebe ostavio BOLESNOG SINA

Naime, kako se navodi, on je pronađen mrtav u ulici Maršala Tolbuhina broj 27, u jednoj pekari, u toku je uviđaj zbog smrti Mijatova.

Inače, on je tokom učešća u “Parovima” ispričao da je bio po zatvorima, i to u Grčkoj i Dominikanskoj Republici. On je takođe tada priznao da je pljačkao radnje i da je zbog toga završio iza rešetaka.

Jedna od njegovih krađa otkrivena je jer ga je odao mobilni telefon. Međutim, Dimitrije se bavio i drugim mutnim radnjama, o kojima je obavestio ukućane „Parova“.

– U Grčkoj sam imao lažna dokumenta, a u Dominikanskoj Republici sam skidao klime sa zgrada. Bio sam organizator te akcije – ispričao je Mijatov jednom prilikom, a njegovu krimi-biografiju je dopunio Milutin Radosavljević Mili, koji je otkrio da je njegov cimer opljačkao i jednu staricu u centru Beograda.

– Zbog toga je bio deset godina u bekstvu – ispričao je Mili, dok se Dimitrije samo smeškao.

Dimitrije je iza sebe ostavio sina, koji je bio veoma bolestan i kome su se borili za život.

“Molite se za Nikolu, baš mu je loše. Bože, molim te, pomozi mu”, napisao je Mijatov jednom prilikom na Instagramu uz fotografiju dječaka.



Dimitrije je često ulazio u sukobe sa drugim učesnicima rijalitija. Preživeo je ranjavanje, zatvor, saobraćajne nesreće, a bio je i u paklu droge, o čemu je pričao u pomenutom šou-programu. Za sobom je ostavio sina koji živi sa majkom u Dominikanskoj Republici, prenosi kurir.

