Oglasila se majka pretučenog mladića u BiH. Bori se za život u splitskoj bolnici

Već nekoliko dana liječnici splitske bolnice bore se za život 27-godišnjeg Vicka Dodoje, momka iz Dugopolja iz Hrvatske koji je teško i brutalno pretučen proteklog vikenda u Vitezu u BiH, piše Slobodna Dalmacija.

Dodoja koji uspješno vodi uglednu i poznatu porodičnu konobu “Dodoja” u Dugoplju tog je vikenda s još dvadesetak mladića došao je u BiH na koridu, piše Slobodna Dalmacija. Kako je ispričala njegova majka Jela Dodoja, bio je s društvom nakon koride u jednom diskoklubu na zabavi.

Malo se i popilo, a neki momci iz njegova društva (među kojima su bila braća poznata po organizacijama koride u okolici Splita – op.aut.) navodno su se, po verziji događaja koju je ona čula, nabacivali lokalnim djevojkama i čak im nudili novac za seksualne usluge. One su, pak, tražile više novca, no samo da bi dobile na vremenu, a u međuvremenu su o svemu obavijestile svoje lokalne momke.

“Moj Vice nije to radio, a kad su došli u hotel, ušao je u svoju sobu da se istušira. To je bilo oko pet sati ujutro u nedjelju i odjednom je čuo da neko razbija vrata na susjednoj sobi gdje su bili ti njegovi prijatelji s tim curama. Izašao je, a na njega su nasrnula dvojica momaka i počeli ga bez ikakvog povoda tući. Mlatili su ga na podu, čak su mu prijetili i pištoljem koliko sam čula. prneosi “Radiosarajevo“.

Prestali su ga mlatiti tek kad su cure izašle iz sobe i rekle da on nije ništa kriv i da nije taj koji im je nudio novac. Ostao je bez svijesti ležati na podu, niko mu nije pružio pomoć”, kaže za Slobodnu Dalmaciju utučena majka, dodajući kako je porodica o cijelom događaju obaviještena tek oko osam sati u nedjelju navečer.

Pretučeni mladić je u međuvremenu bio primljen u ambulantu u Vitezu u besvjesnom stanju i tamo je, zbog neadekvatne pružene pomoći, doživio moždani udar.

“Šta da vam kažem, tamo je totalno bezakonje, navodno su ova dva momka koji su ga pretukli bili uhićeni pa su pušteni jer su rekli da će sami doći u policiju. Mene najviše boli to što mu nisu pomogli, što nisu obavijestili obitelj, prošlo je toliko vremena dok smo mi saznali i uspjeli ga nekako prebaciti u splitsku bolnicu.

Kad smo ga doveli u Split nije uopće mogao micati ni nogama ni rukama, mislili su da je u pitanju leđna moždina. U ponedjeljak je bio na operaciji, ima edem mozga, a sad je u induciranoj komi, htjeli su ga buditi, ali su doktori kazali da nije još vrijeme”, ispričala je majka pretučenog mladića.

Isto tako, Splitom se proširila priča da je Vicko opljačkan i da su mu uzeli nekoliko hiljada eura, no njegova majka kaže da to nije istina i da mu ništa nije ukradeno, nikakav novac niti stvari. Kaže kako je na njegovu bolničkom kartonu, kad je dovezen, pisalo da je žrtva pokušaja ubistva.

No, informacije koje je Slobodna Dalmacija službeno dobila od Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona govore nešto drugo.

Napominju i da su pokušali od Hasana Hodžića, glasnogovornika MUP-a Srednjobosanskog kantona, saznati što se dogodilo i koja je službena verzija događaja, no on je novinare elegantno zaobišao ne želeći apsolutno ništa govoriti te ih je uputio na tužilaštvo koje, kaže, provodi istragu.

“Obavještavamo Vas da je u Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona formiran predmet protiv dvojice osumnjičenih zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo Nasilničkog ponašanja iz člana 362. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u sticaju sa krivičnim djelom Oštećenje tuđe stvari iz člana 293. stav 1. i krivičnog djela Teška tjelesna ozljeda iz člana 172. stav 3. a sve u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine na štetu pet hrvatskih državljana. Istraga je u toku, poduzimaju se zakonom predviđene mjere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti slučaja. Zbog zaštite istrage, nismo u mogućnosti dostaviti više informacija”, odgovorila je Ernesa Beganović, glasnogovornica Tužilaštva.

Po Krivičnom zakonu BiH za nasilničko ponašanje počinjeno u “sastavu grupe ljudi, ili ako je krivičnim djelom prouzrokovano teško poniženje više osoba ili je neka osoba lako tjelesno ozlijeđena” propisana je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari kazna je do šest mjeseci zatvora, a za nanošenje teških tjelesnih povreda je propisana kazna zatvora od jedne do 10 godina.

Spomenimo i da je na Facebook stranici dugopoljske konobe objavljeno kako se “zbog opravdanih razloga muzika uživo u konobi Dodoja odgađa do daljnjeg” te da “konoba Dodoja neće raditi do 22. oktobra iz opravdanih razloga”. U komentarima ispod objave zaredali su se komentari podrške teško stradalom mladiću.

“Predivan momak kao i cijela obitelj. Uzdajmo se u Boga dragog da će se naš Vice vratit živ i zdrav svojoj obitelji. Molite se ljudi jer Bogu je sve moguće. A ti prijatelju izdrži. Svaki dan si u mojim molitvama ti i tvoja obitelj”, “Dobri čovječe, druže… brate… ne brini… puno puno tvojih prijatelja ne spava… misli o tebi i moli se…”, “Vice, nek ti dragi Bog bude na pomoći…” samo su neki od komentara podrške.

