TO JE ZLOČIN! Bjelogrlić potpuno razočaran zbog krađe filma Toma: NEKO JE HTIO DA BUDE MANGUP

Nadležni organi na vreme su obavešteni o ovom nemilom događaju, a prema rečima IT stručnjaka, svako je pogledao film preko linka počinio je krivično delo.

O ovom godađaju za Kurir televiziju oglasio se i sam reditelj i producent, Dragan Bjelogrlić, koji je istakao da veruje da će nadležni uraditi svoj posao kako treba.

– Meni je najžalije što se to uopšte desilo, što nažalost kod nas još ne postoji svest koja je to vrsta zločina prema svima nama koji smo uložili trud u to delo, i prema svima onima koji treba da gledaju film. Taj osećaj katarze kada se sedi u bioskopu i deli emocija ne može da se uporedi sa gledanjem preko telefona ili u kućnoj atmosferi – kaže reditelj i producent Dragan Bjelogrlić.

On je naglasio i da mu je jako žao što nikada neće znati koliko je ljudi ovaj film moglo da pogleda u bioskopu

– Ja sam i dalje optimista, a nadležni organi rade svoj posao – kaže Bjela, koji se nada da će nadležni adekvatno kazniti onog koji je počinio ovo krivično delo.

– Stvarno nije fer, mi nikada nećemo znati koliko je ljudi ovaj film moglo da vidi u bioskopu, samo zato što je neko hteo da bude mangup u društvu. Ali šta da radimo, tako je nažalost, ali mislim da publika i dalje ima svest da je ovo film koji treba da se pogleda u bioskopu – zaključio je Bjelogrlić.

Facebook komentari