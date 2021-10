MISTERIJA STRADANJA PORODICE IZ ALEKSINCA: Ubio ih je neko koga su dobro poznavali, Đokići pronađeni vezani?

U prijepodnevnim satima policija je pronašla njihov automobil koji je zapaljen, a nakon nekog vremena, nađena su i tijela za koja su forenzičari utvrdili da su Goran, Gordana i Lidija Đokić, piše Kurir.

Šta će pokazati istraga, kako su i zbog čega Đokići stradali?

O ovim temama u emisiji “Usijanje” na Kurir televiziji govorili su predsjednik Sindikata policije i policijskih starešina Blažo Marković i Zoran Milosavljević sa Instituta za političke studije koji je bio u kontaktu sa članovima porodice nakon “vijesti o smrtnom ishodu.

“Danas sam sjedio s prijateljem koji je pozvao člana porodice Đokić i tada se začuo plač. Neposredno poslije toga su i mediji objavili da su tijela pronađena. Kod nas se nikad nije desilo da nestane cijela porodica. Međutim, kada je policija u stanu pronašla dokumenta, to je dalo trag da cijela priča ide ka nečemu što niko nije želio. Zabrinjava što je sve više monstruoznih ubistava”, rekao je Milosavljević, pa dodao:

“Ovo trostruko ubistvo je dobro organizovano, što znači da iza svega stoji ozbiljna logistika”.

Marković se nadovezao:

“Svakog normalnog čovjeka je ovaj zločin potresao. Policajcima koji su pronašli tijela trebat će vremena da se oporave. Zapaljena tijela su najteža za forenzičare. Iz ugla policajca, mnogo mi je teško. Ubio ih je neko koga su dobro poznavali”.

Milosavljević se složio:

“Oni nisu tražili pomoć, definitivno je tu bio neko ko ih dobro poznaje. Ipak su to tri osobe. U prethodnom periodu Goran je imao prijetnje u menjačnici, što se dešavalo više puta. Zato je preventiva veoma bitna. Svaki vid reketiranja se mora prijaviti”.

“Ovo je strašno, da neko veže ljude i strelja ih, pa zapali?”, u nevjerici je pričao Marković.

“Oni su zapalili tijela da bi uništili biološke tragove, ali će to Nacionalni centar za forenziku utvrditi”, rekao je Milosavljević, pa nastavio:

“Radilo se o jednoj finoj, patrijarhalnoj porodici, kako sam saznao. Pominju se pozajmice novca i to velikog iznosa, pretpostavlja se da je to motiv. Vjerovatno su uletjeli u zasjedu, a tako patrijarhalnu porodicu nije teško zaplašiti. Pogledao sam te puteve kojima su prolazili, to su uski putevi, nije problem prepriječiti put”.

“Ovakvi zločinci se najlakše otkriju sa očevicima. Ne zaboravite da je prošlo šest dana i da je počinilac mogao da ode i da se vrati iz Amerike. Takođe, moguće da je riječ o plaćenom ubici, a da naručilac sjedi ovdje. Imali smo sličan slučaj kod ubistva pjevačice Jelene Marjanović, dovodili smo i vračare. Da me ljudi ne shvate pogrešno, niko nije pobjegao policiji”.

“Teško da bi čovjek koji godinama drži mjenjačnicu dijelio sa majkom, pa i sa ženom to da mu prijete”, rekao je Milosavljević, piše Kurir.rs.

