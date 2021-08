Srbija: Turski Teklas preuzima više od 1.000 radnika firme koja je prestala s radom u Vranju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će odlikovati generalnog direktora turske kompanije Teklas Nebia Anila zbog svega što je učinio za jug Srbije, konkretno za Pčinjski okrug, javlja Anadolu Agency.

Kako je rekao, voleo bi da gospodina Anila odlikuje povodom Dana državnosti Srbije – 15. februara.

Vučić je rekao da je danas otišao u Vladičin Han, kako bi molio vlasnika Teklasa da preuzme radnike firme koja je otišla iz Vranja. Prenio je da je Nebi Anil rekao da razume situaciju i da će od sutra početi intervjue za dalje zapošljavanje radnika i da će u prve četiri nedelje biti zaposleno 250 ljudi, a do kraja marta 600 i da Teklas ima 1.030 zaposlenih, a da će u narednom periodu imati oko 2.000 zaposlenih.

On je dodao da će ta turska fabrika preuzeti halu fabrike obuće koja odlazi iz Vranja i da će svoju proizvodnju imati i u tom gradu na jugu Srbije.

Kako je rekao predsednik Srbije, turska kompanija je veoma važna za Pčinjski okrug jer zapošljava ljude iz Vranjske Banje, Vladičinog Hana, Vranja i Surdulice i jer daju veće plate od prosečnih plata na jugu Srbije.

Istakao je da je 2012. godine u Vladičinom Hanu prosečna plata bila 245 evra, a da je od dolaska Teklasa ona 444 evra, što je povećanje od 81 odsto.

Vučić je rekao da turski investitor traži da se uvede gas i da će gas biti razveden od Leskovca do Vladičinog Hana i do Vranja do kraja 2022. godine.

On je kompaniju Teklas nazvao “spasom” za jug Srbije. Vučić je svoje obraćanje završio rečima: “Živelo prijateljstvo Srba i Turaka.”

U poseti Teklasu zajedno s predsednikom Srbije bio je Hami Aksoy, ambasador Republike Turske u Srbiji.

Aksoy je u izjavi za Anadolu Agency kazao kako je Teklas jedna od najvažnijih turskih investicija u Srbiji.

“Reč je o firmi koja je svetski lider u proizvodnji dijelova za auto-industriju. Vučić je ovu firmu posetio u pratnji dvojice ministara, a razlog posete bio je prestanak rada talijanske firme zbog koje je više od 1.200 osoba ostalo bez posla. Srbijanski zvaničnici su od Teklasa zatražili da zaposli ove ljude, na što je Teklas pristao. Vučić se nekoliko puta zahvalio Teklasu i obećao da će dodeliti državni orden. Mi smo svojim prijateljima izašli u susret u ovim teškim danima, pružili smo im podršku i pokazali solidarnost”, kazao je Aksoy.

Facebook komentari