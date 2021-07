Status Ivana, vozača autobusa, uzburkao mreže: “Dragi moji, sutra sam ja možda na ovim fotkama”

Nakon što je sudija istrage u utorak ispitao uhapšenog 52-godišnjeg vozača kosovskog autobusa, vozač je predat u zatvor u Požegi.

Stravičnu nesreću na društvenim je mrežama komentarisao je i Ivan Kaspret, profesionalni vozač iz Zagreba, a njegov status je u kratkom roku postao viralan na društvenim mrežama:

“Godišnje radim oko 140.000 km autobusima pa se osjećam pozvano nešto reći na ovu temu… Sjetite se svi koliko puta ste zatrubili autobusu jer vam smeta!? Koliko ste puta blicali na autoputu autobusu jer vam smeta!?

Koliko ste se puta kao putnik žalili na klimu!? Koliko ste se puta žalili na glasnoću radija!? Koliko ste puta prigovarali vozaču zašto ne vozi brže da dođete na odredište prije!? Koliko puta niste htjeli ni da poslušate da vozač ima zakonsko radno vrijeme i pauzu!? Koliko ste puta pri povratku s izleta molili vozača da stane ‘tu nakratko samo da iskočite iz autobusa’!?

Od svih tih vaših molbi i pitanja nas boli želudac. Boli nas želudac jer ako vam udovoljimo – krivi smo, ako ne udovoljimo – ne valjamo… Dragi moji prijatelji, sutra sam možda ja na ovakvim fotografijama! Možda je neki moj kolega… i zato shvatite da je to ‘hljeb sa sedam kora’! Ni ova priča kao ni mnoge do sada nisu crno-bijele!

Taj vozač je želio da dođe kući, da donese hljeb porodici, da zagrli porodicu, naspava se i opet ode na put… Njegov odabir nije bio da bude umoran, njegov odabir nije bio da ubije autobus ljudi… To je bio njegov posao i dogodilo se! Nemojmo ga razapinjati jer nismo ni one ‘tatine sinove’ koji su novim bijesnim automobilima ubili mnoge! A to nije ista kategorija ljudi niti prekršaja!” objavio je Kaspret na Facebooku.

Njegovu objavu u dva dana podijelilo je gotovo 1,000 ljudi, a komentari podrške su brojni.

Kaspret za Dnevnik.hr navodi da nije očekivao takvu reakciju, ali da je njegov cilj bio da upozna ljude s drugom stranom priče.

– Nije istina što ljudi govore da za profesionalne vozače vrijedi kako im je ‘jedna noga u grobu, druga u zatvoru’. Ovakva nesreća može se dogoditi svakom od nas jer svaki profesionalni vozač ide na put i ne zna što ga čeka – rekao je Kaspret za Dnevnik.hr.

– Tako i ovaj vozač. Možda ga je kod kuće čekalo bolesno dijete, možda je imao neke druge probleme o kojima je u tom trenutku razmišljao. Nije nama vožnja jedina stvar o kojoj razmišljamo u životu, svi mi imamo i drugih problema – dodao je on.

– A možda je kolega razgovarao s njim do pijre pet minuta? Ko kaže da on zapravo nije heroj koji je rekao kolegi da se odmori jer je vidio da ne može više izdržati? Vozači tokom noći znaju da se mijenjaju na svaka dva do dva ipo sata – objasnio je i dodao da je to “jedan od slučajeva” i da nije da će se saobraćajna nezgoda dogoditi svaki put kad neko krene autobusom na put, prenosi “Telegraf.rs“.

