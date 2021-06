Uzurpirao pomorsko dobro i urlao na kupačice: “Makni mi se s plaže, je*at ću ti majku”

učer se dogodio incident na Drveniku Velom u kojem su s jedne strane sudjelovali muškarac koji je uzurpirao pomorsko dobro i svojatao plažu, njegove gošće iz Češke, te kupačice koje su se na plažu pokušale u miru i okupati. Sve je snimila i splitska spisateljica i novinarka, Tonka Alujević, koja je i objavila video na društvenim mrežama. – piše Morski.hr

– Gospođe, gospođe, kako ste došli do plaže? Pješke?

– Ja sam novinarka, znate li hrvatske zakone? Želite li završiti u medijima?

– Ajde stavite me u medije, ajde stavite me! Ali prvo odite u katastar pa pogledajte da je to moja plaža privatna. Jedna crta nema pomorskog dobra. Makni mi se s plaže, je*at ću ti majku! Stavi me u medije! Aj stavi me u medije! Je*o ti Bog mater! Stavi me u medije, je*o ti pas majku u pi*ku!

Ovako je krenuo verbalni napad tipa koji se predstavio kao “vlasnik plaže”, no na njegovu žalost neće to dobro završiti po njega, jer su kupačice pozvale policiju, pošto pomorsko dobro ne može biti privatno vlasništvu, a i cijeli su slučaj snimile.

– Jučer smo moja prijateljica i ja odlučile trajekton poć na Drvenik Veli. Ostavile smo auto na javnoj makadamskoj cesti, spustile se do mora i došle do kapelice Sv. Nikole di se nalazi smišna mala vala. Negdi oko 2 ure popodne po skalama, pretpostavljan bespravno sagrađenin, spustilo se na to žalo jato Čehinja. Jedna od njih, lajava i basetna udrila me mobitelon u glavu i rekla mi mrš, gubi se, ovo je privatna plaža!!! Mogla san je udavit na licu mista ali san izabrala drugi način. Moja prijateljica Manja je izvadila mobitel i snimala. Čehinja je zvala gazdu kuće, navodnog Tomislava i onda mi je cilo vrime mobitel gurala u facu. Tomica je vika “gospođe, gospođe” isto ka da prodaje kumpire. Kad san ga pitala šta oće, reka je napuvano “a kak ste vi tu došle?” i iša mi objasnit kako se radi o privatnoj plaži i da tu nema ni pedlja pomorskog dobra. – započela je priču Tonka Alujević, prenosi Morski.hr

Policija gliserom stigla sa Šolte

– S nogama u moru upozorila san ga da san novinar, da ne poznaje hrvatske zakone i da će završit u medije. Na to kreću uvrede, prijetnje, majke, pasi, i ženski spolni organi u kombinacijama. Ostale smo sidit. Mirno. Tomek je zva Policiju. Jedno sto puti i vršija pritisak. Prijavija je Manjin broj auta (Čehinje mu dojavile) koji je šef u Policiji istraživa cili dan jer nije moga povezat o kojoj se grupi i lancu kriminalaca radi. Bacalo mu je malo na klan Ljube Zemunca ali nije bilo svih elemenata. Nevjerovjatno ali istinito, uskoro sa Šolte pa priko Trogira dolazi veliki policijski gliser s 4 člana posade. Radi čega? Radi dvi žene koje točaju noge u moru. – priča Alujević.

– Izlazi policajka sa zapisnikon i kolega joj. Gleda nas dvi. Kaže: “Mislila sam da mu vas dvije sjedite u dnevnom boravku. Prijavio je povredu posjeda.” Pogledala je video i odma na mobitel zvala dotičnoga vlasnika Jadrana i svih ostalih mora, pa mu je saopćila da je upravo dobija kaznenu prijavu radi toga i toga i još toga i toga…. On se branija da to nije istina jer tukac nije zna da je moja prija sve dokumentirala. A još ima i novi mobitel. U to istin puten priko sika dolaze Drnišani. Dvi mlade cure i dva momka. Isprid samih policajaca, Čehinje napadaju i njih i tiraju ih sa sika. Zbunjeni obraćaju se policiji i pitaju u čemu je problem. – Uživajte! – kaže policajka.

Sve podatke o identitetu kazneno prijavljenoga ima policija u Trogiru koja jedva čeka da in se mediji jave i moli da ovo izađe u javnost jer in je više dosta ovakovih lapana i njihovih lažnih dojava. A i košta brate mili. Prošla san nešto mora, oceana, na Jadranu se nisan iskrcala samo na Susak i Jabuku. Ovo jos nisan doživila – kaže Alujević i poručuje za kraj:

Dalmaciju, pomakni guzicu, neš se imat di okupat.

O incidentu se oglasila policija

– U utorak, 22. lipnja oko 14:30 sati zatražen je dolazak policije jer su na Drveniku Velikom dvije nepoznate ženske osobe ušle u zatvoreno dvorište i ne žele izaći van. Policijski službenici su po zaprimljenoj dojavi krenuli službenim plovilom na mjesto događaja. Na stjenovitoj plaži oko 100 metara od kuće za odmor zatekli su dvije ženske osobe s kojima su obavili razgovor. Prikupljene su informacije o događaju i pregledana je sačinjena snimka.

Utvrđeno je kako u događaju nema elemenata prekršaja, niti kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti i nije bilo potrebe za daljnjim postupanjem policije. Ukoliko osobe smatraju da su u ovom događaju oštećene kaznenim djelom protiv ugleda i časti, a koja djela se progone privatnom tužbom, policija će postupiti sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima.

O navedenom događaju ćemo izvijestiti Lučku kapetaniju i Državni inspektorat. – izvijestila je PU Splitsko-dalmatinska..

