Mesić ima savjet za Schmidta: Treba učiniti isto što i Ashdown

Poručio je ovo između ostalog u intervjuu za tjednik Nacional bivši predsjednik Hrvatske Stipe Mesić.

Na pitanje kako komentariše reakcije koje dolaze iz RS-a i Srbije na presudu kojom je ratni zločinac Ratko Mladić pravomoćno osuđen na doživotni zatvor, te kada će doći trenutak da se suoče s vlastitom poviješću i ispričaju se za genocid, Mesić kaže kako je bilo puno zločinaca na svijetu, dosta ih je bilo i na našem prostoru, ali da je Mladić jedan od većih.

– Mogao bi se mjeriti s najvećim zločincima u povijesti. On nije okrvavio samo svoje ruke, već i ruke svojih vojnika koji su ubijali tisuće nevinih ljudi. Milorad Dodik to ne priznaje niti je ikada priznavao genocid u Srebrenici, on i dalje insistira na mitu da su Mladić i Karadžić srpski heroji.

Zato ga ja nikada i nisam primio – jednom je došlo do nekog nesporazuma i on je čak krenuo prema meni, a čim sam dobio tu informaciju, rekao sam da ga odmah zaustave jer ja nemam običaj razgovarati s onima koji veličaju ratne zločince.

On je taj koji ne samo da ih veliča, već s Draganom Čovićem razbija BiH. A isprika sa srpske strane zbog tih zločina jednom će se morati dogoditi. No, Srbija još uvijek nije doživjela katarzu i oni i dalje ne optužuju Miloševića zato što je krenuo u rat, već zato što ga je izgubio – kaže Mesić.

Prema njegovim riječima, što se tiče Dodika – on je još uvjeren da sporazum Tuđman-Milošević iz Karađorđeva i Tikveša o podjeli BiH može biti realiziran.

– Međunarodna zajednica tu mora jasno reći svoje, osobito novi visoki povjerenik, Nijemac Christian Schmidt, koji bi za to trebao imati podršku i svoje vlade, i SAD-a i EU. On bi trebao napraviti ono što je napravio Paddy Ashdown, koji je odredio da onaj ko ne priznaje cjelovitu BiH, ne može biti ni na jednoj funkciji u politici – dodao je između ostalog Mesić u intervjuu za Naciona,pišu Vijesti

