Osumnjičen za zlostavljanje maloljetnica: Priveden nastavnik (77)

Više javno tužilaštvo (VJT) u Zaječaru (Srbija) odredilo je juče pritvor od 48 sati za V.D. (77), nastavnika pjevanja, koji se sumnjiči da je počinio dva krivična djela obljube maloljetnih lica zloupotrebom položaja.

– V.D. je priveden jer su, nakon nekoliko mjeseci rada, policija i VJT došli do podataka da je nastavnik pjevanja u period od 2005. do 2014. godine počinio krivična djela obljube nad dvjema djevojčicama koje su tada imale manje od 14 godina – kaže izvor. – Po našim sumnjama, do ovog djela je došlo u stanu osumnjičenog, dok im je davao private časove pjevanja.

Navodno, u stanu V.D. su pronađene fotografije nagih djevojčica, koje danas imaju 25 i 27 godina, ali to niko nije želio da potvrdi, niti da demantuje, prenosi “Espreso“.

