Zoran Mamić je i službeno postao bjegunac

Podsjetimo, izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda odbilo je molbu Zorana Mamića da zatvorsku kaznu izdržava u BiH, pa je odluka o upućivanju u remetinečki zatvor postala pravomoćna i izvršna.

Mamić se do ponoći trebao javiti na izdržavanje kazne, no nije to napravio. Očekuje se da će zagrebački Županijski sud tijekom dana policiji izdati nalog za izdavanje međunarodne tjeralice, nakon čega će biti raspisan europski uhidbeni nalog.

Zoran Mamić, je podsjetimo, osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama. prenosi “N1“

