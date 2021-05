Dr. Ana Gligić: Apelujem da se ljudi vakcinišu, ovo nije vještački virus!

“Vratila sam se u normalno funkcionisanje nakon zaraze koronom, imam mnogo antitijela, a i vakcinisala sam se. Radila sam s dva velika virusa u svom životu, a desilo se da se zarazim koronavirusom!

Brzo se prenosi, nekada nema simptoma! Ovaj virus je nešto što virusolozi dosad nisu vidjeli! Svjetske laboratorije prave mozaik poznavanja i karakteristika ovog virusa! Nadam se da ćemo ga se brzo riješiti!”, izjavila je Gligić za Face TV.

Također se osvrnula i na to kako je ebola puno smrtonosnija od koronavirusa te izjavila kako ovo nije vještački virus.

“Slijepi miševi su nosioci raznih virusa zbog načina ishrane, oni pojedu milione insekata! S koronavirusom sam se susrela 1995. godine na odbrani diplomskog rada moje kolegice koja je izolovala koronavirus i nikada više!

Koronavirus je među nama cirkulisao i uzrokovao blage respiratorne infekcije koje nismo ni primijetili sve do pojave SARS-a i MERS-a, pa do COVID-19! Njegove mutacije su njegova borba da opstane u čovjeku!”, istakla je Gligić.

Virus je parazit ćelija

Jednog dana će se desiti da mutacije idu u negativnom pravcu i počet će da slabi isto kao ebola! Koronavirus ima veliku zaraznost i česte mutacije! Znali smo da postoji koronavirus, ali nikada nije zahtijevao bolničko liječenje!

Četiri bezazlena koronavirusa izazivaju blage respiratorne infekcije koje prođu bezazleno kao prehlada. Tako je bilo do pojave SARS-a! Ono što se dešava u Indiji je utjecaj ljudi. Zašto su pravili festivale, četiri mjeseca su išli u rijeku da se kupaju?!

Upozorila je kako je jedina šansa da izbjegavamo kontakte i okupljanja te da masku u većoj grupi ljudi moraju nositi i vakcinisani i nevakcinisani.

“S vakcinom ćete biti zaštićeni od svake korone, bez obzira je li mutirala! Ako budete zaštićeni i 30 posto, to je dobro! Sve korone potiču od jedne korone, jednog stabla! Četiri grane, četiri roda! Alfa, Beta, Gama, Delta. Na svakom rodu se nalaze grančice, to su razne Korone, od raznih životinja! MERS je krenuo od kamile!”, poručila je Gligić.

Izjavila je kako je primila kinesku vakcinu, vakcinisala se u četvrtak, u nedjelju je počela kašljati, a u ponedjeljak već zvala hitnu pomoć! prenosi “Radiosarajevo“.

“Provela sam na kisiku 13 dana! Prvom vakcinom sam probudila imuni sistem, ali nisam imala dovoljno antitijela da se suprotstavi masi virusa koji se razmnožio. Brojala sam dane kada će doći 10. i 14. dan.

Tada će antitijela iz vakcine morati pojesti virus, odnosno neutralisati ga! To se upravo i desilo! U rizičnoj sam dobi, a izvukla sam se! Kad sam došla kući, morali su me kupati. Rekla sam: ako je to ovako, bolje da sam umrla!”, izjavila je.

Velike boginje su velika pošast

“Kod nas se pojavila 1972. godine kada se otišlo autobusom na hadž, a jedan od putnika je donio Variolu. Kada smo potvrdili prvi slučaj, nismo znali da se Variola vera nalazi već u četiri zdravstvene ustanove!”

Iz Sarajeva sam dobila uzorak da uspostavim dijagnozu jednog vojnika i bio je negativan, a ja nisam spavala tri noći, mislila sam da nisam slučajno pogriješila! Kada se vakcinisalo, nije bilo nikakve evidencije, svi su došli da se vakcinišu!”

18 miliona ljudi je vakcinisano za manje od mjesec! Važno je da država u što kraćem roku što više vakciniše! Moramo biti patriote, ovo je pošast i moramo voditi računa, ne samo o sebi, nego i o drugima”, upozorila je Gligić.

Također se osvrnula i da je bila u Fojnici kad je počela epidemija, te da je s profesorom Gaonom išla po planinama kao jedino žensko.

“Apelujem da se ljudi vakcinišu! Vakcina je interreakcija čovjeka i virusa! Pretjeruje se sa strahovima od vakcina! Mislite da su Englezi otkrili britanski soj kada je tek ušao u zemlju? Ne! Otkrili su ga kada je već 80 posto ljudi bilo zaraženo tim sojem!

Ovaj soj sada se u Srbiji pojavio na ljeto! Ovo nije taj virus koji je bio u aprilu! Mi imamo virus kao početak nove epidemije u pandemiji s novim i mutiranim sojem! Sve korone imaju nešto zajedničko”, istakla je za kraj razgovora za Face TV.

