U susjedstvu se pojavila mišja groznica, ovo su simptomi kod zaraženih

S toplijim danima počela je i sezona češćeg boravka u prirodi, a time i mogućnosti da naletite na miševe – nositelje virusa. Šuma je njihovo prirodno stanište, ali zbog blage zime i obilja hrane povećao se broj miševa i voluharica. Da bi se smanjila mogućnost zaraze, potrebno je pridržavati se mjera zaštite, javlja HRT.

“Ne sjediti izravno na tlu, ostavljati hranu i piće da dođe u kontakt s njihovim izlučevinama, ne treba piti vodu iz potoka, i ako se pridržavate tih osnova, neće doći do zaraze mišjom groznicom”, objašnjava Dragan Turk, stručni voditelj u NP Risnjak.

Na području Gorskog kotara zabilježeno je 20-ak slučajeva mišje groznice. Ali, prema podacima NZJZ-a, slučajevi su zabilježeni i u okolici Karlovca, Zagreba, u Zagrebačkoj te Brodsko-posavskoj županiji.

“Mi ih ne možemo suzbiti kemijskim preparatima prvenstveno zbog toga što su Hrvatske šume potpisnice europskog certifikata koji zabranjuje bilo kakav unos kemije, a s druge strane ne mogu se suzbiti niti klopkama jer ih i tada morate fizički ukloniti. Tako da zapravo ostavljamo prirodi da to rješava”, kaže Ivana Pečnik Kastner iz Uprave šuma Podružnica Delnice.

No nije šuma jedino mjesto gdje se možete zaraziti. Maske i rukavice poželjne su i dok čistite podrum i tavan jer za zarazu je dovoljan udah: “Nakon inkubacije koja traje 7 do 10 dana pojave se prvi simptomi bolesti – obično temperatura praćena bolovima u lumbalnom dijelu i to predjelu bubrega. Neko može čak završiti na dijalizi dan – dva nakon čega se funkcija bubrega smiri”, navodi dr. med. Marinka Kovačević, epidemiologinja u Domu zdravlja Delnice.

Bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka, ali može imati ozbiljne posljedice. prenosi “Radiosarajevo“.

