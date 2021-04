Tijanin otac o tulumima u Jagodini: Ako završim u Dunavu, znajte da nisam skočio sam

Srbiju već danima trese skandal nakon što je potpredsjednica vodeće srpske opozicione Stranke slobode i pravde Marinika Tepić optužila zastupnika u parlamentu i predsjednika Skupštine grada Jagodine Dragana Markovića Palmu da podvodi žene i djevojčice i to zajedno s koalicijskim partnerima iz SNS-a predsjednika Aleksandra Vučića i SPS-a Ivice Dačića.

Prikazala je snimku svjedočenja bivšeg zaposlenika hotela u kojemu su se organizirale ‘zabave’ na kojima su se podvodile maloljetnice. On je, pak, ustvrdio da su na zabavama pjevale estradne zvijezde, te da su tamo dolazili njegovi koalicijski i poslovni partneri.

Palma je zanijekao optužbe rekavši da se radi o “najgnjusnijoj” laži.

Nakon istupa Marinike Tepić, jedna od prvih reakcija bila je ona Igora Jurića, osnivača Zaklade ‘Tijana Jurić’. Rekao je da navodi Marinike Tepić sigurno nisu bez temelja, obzirom da postoje svjedoci koji potvrđuju optužbe. Jurić je, naime, početkom prošle godine uzdrmao javnost tvrdnjom da zna za jednog visoko pozicioniranog političara koji je pedofil u Jagodini. prenosi “Avaz”.

Tužilaštvu je tada dao izjavu, a saznanja prenio i bivšem ministru policije Nebojši Stefanoviću. Nije želio otkriti identitet političara sve dok žrtva ne promijeni stav po pitanju svjedočenja i dok tužilaštvo ne reagira. Zadnjih je dana nakon optužbi Marinike Tepić ponovno istupio u medijima i govorio o tom slučaju.

Sinoć je gostovao je u emisiji ‘Utisak nedjelje’ u kojoj je iznio detalje o tom slučaju, prenosi nova.rs.

– Nemam nikakvih suicidnih misli, ali samo da znate ako završim u Dunavu – nisam skočio sam, rekao je na kraju emisije.

– Redovito provjeravam svoj automobil, nemam problema sa zdravljem i ako se tako nešto dogodi, morate znati da to nije bila moja iskrena namjera, rekao je Jurić.

Na pitanje voditelji Olje Bećković zašto mu to sada pada na pamet, Jurić je rekao da ima potrebu to javno izgovoriti i da želi da to ljudi znaju.

– Ja se apsolutno ne bojim, samo želim da se zna da neću sebi ništa nažao učiniti i ako dođe do nečeg, morate znati da Igor to nije namjerno uradio jer će možda neki tabloidi pisati da je baš nekom pričao da se želi ubiti – rekao je on.

Zaklada Tijana Jurić je neprofitna organizacija osnovana 2015. s ciljem da svojim djelovanjem poboljša sigurnost djece u Srbiji. Osnovao ju je Igor Jurić čija je kći Tijana bila žrtva ubojice Dragana Đurića iz Surčina koji ju je poslije otmice u mjestu Bajmok pokušao silovati a potom je zadavio. Zakopao ju je na divljem smetlištu pokraj Sombora što je otkriveno poslije 13 dana potrage, kada je ubojica uhićen.

