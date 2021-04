Hrvatski ministar: Nije isključeno da omogućimo vakcinisanje svakome tko dođe

Nakon generalne probe u utorak, na koju se od 500 pozvanih odazvalo 90 ljudi, u srijedu su od 1.500 pozvanih samo 783 vakcinisana u Zagrebu. Došlo je znatno manje ljudi nego što ih je pozvano.

– Nismo baš zadovoljni odazivom. U svakom slučaju, bolje je nego dan prije – kazala je jučer voditeljica Službe za školsku i adolescentnu medicinu NZJZ-a Dr. Andrija Štampar Tatjana Petričević Vidović.

U Rijeci je isto masovno vakcinisano, isto AstraZenecom, ali rezultat je puno bolji. U gradu šest puta manjem od Zagreba u jednom je danu vakcinisano duplo više ljudi nego u Zagrebu – 1.400.

U Zagrebu se od ovog tjedna svi šalju na Velesajam. Nema više cijepljenja prvom dozom po ambulantama, ali pozivaju se i oni koji su se prijavili preko portala i oni koji su bili na listama obiteljskih doktora.

– To izgleda tako da ponovno ljekar porodične medicine uzme svoju bilježnicu i redom zove pacijente koji do sada još nisu vakcinisani, pita ih žele li se vakcinisati AstraZenecom i ako žele, onda ih on naručuje na Velesajam – pojasnila je predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine Nataša Ban Toskić.

Tako se stvorio paradoks. Napokon postoje toliko zazivani masovni punktovi i napokon je stigao malo masovniji broj doza, ali stigli su i masovni nedolasci na termin i problemi s pozivima. prenosi “Avaz“.

Razmišljate li o tome da jednostavno idući tjedan pustite sve da dođu, tko god se hoće vakcinisati da može doći? upitan je hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš.

– Hvala vam na tom pitanju. Teoretski, možda bismo na taj način koji ste vi predložili nanijeli štetu nekim starijima koji su se ranije prijavili da se vakcinišu. Međutim, naravno da ćemo u datim okolnostima učiniti sve da se iskoristi svaka doza – odgovorio je za RTL.

Dodao je da to nije isključeno kao opcija.

– Moramo biti fleksibilni i napraviti sve što je najbolje za zdravstveni sustav – kazao je.

