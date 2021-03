Žena osvanula na smrtovnici iako je živa: “Moja porodica je bila veoma potresena”

Nišlijka Dragica Rašić (80) već godinu dana doživljava neprijatnosti zbog toga što se smrtovnica sa njenim imenom i fotografijom, ali i uvredljivim tekstom iznova dijeli društvenim mrežama.

U tekstu smrtovnice, između ostalog, piše da će sahrana biti na groblju u Donjoj Vrežini i da će „goreti u paklu“.

Rašić je za agenciju Beta rekla da je sve počelo prije godinu dana kada je na banderi u blizini njene kuće „osvanula“ smrtovnica, za koju ni danas ne zna ko je odštampao i zalijepio. prenosi “Fokus“.

„Komšinica me je pozvala, rekla je da mora da mi nešto pokaže. Odvela me je do bandere i pokazala smrtovnicu sa mojom fotografijom i imenom. Začudila sam se kad sam je vidjela, iscijepala je i zapalila, ali je ostala slika u telefonima“, objasnila je Rašić.

Kazala je da su zbog smrtovnice rođaci i prijatelji zvali njenu porodicu, supruga i kćerku i pitali da li je živa.

„Moja porodica je zbog toga bila mnogo potresena. Unuka studentkinja je, kada je vidjela fotografiju smrtovnice mnogo plakala, moja kćerka ju je jedva umirila“, izjavila je Rašić.

Kazala je da su suprug i kćerka prijavili policiji da se društvenim mrežama širi lažna i uvredljiva smrtovnica, ali da to ništa nije pomoglo.

„Ne znam ko je to uradio, ni zbog čega. U životu se nisam ni sa kim posvađala, da jesam rekla bih ‘oni su to uradili’“, naglasila je Rašić.

Kako je kazala, voljela bi da se što prije smrtovnica izbriše, jer „malo-malo“ pa je neko pozove i pita da li je živa.

