Milomir Marić za FTV: Nisam nacionalista, izvinjavam se logorašima

Milomir Marić voditelj srbijanske Happy televizije je krajme februara brutalno izvrijeđao logoraše Prijedora.

– Otkrivanjem logora u okolini Prijedora cjelokupna svjetska propaganda je htjela da dokaže pojavili su se nacisti novog doba i to su Srbi, iako je taj logor Omarska…, usred rečenice prekinuo ga je Antonijević i dodao.

Onaj što je s tuberkolozom bio mršav, je li tako?, upitao je Antonijević, a Marić je nastavio.

– To je bilo otvoreno, oni su mogli da izađu iz tog logora kad god hoće, to je bio sabirni logor da se sklone, da ih neko ne ubije. Oni su njih poslije nahranili, odveli su onog mršavog, prikazivali su ga u cirkusu u Evropi, e to je njihova propaganda – naveo je u skandaloznom istupu Marić.

Sinoć je za emisiju Mreža na Federalnoj televiziji odgovarao na pitanja zašto je ponižavao logoraše Omarske, najzloglasnijeg logora u BiH, zna li ko je Fikret Alić, šta misli o tužbi logoraša, podnesenoj protiv njega i Happy televizije, da li logoraši zaslužuju izvinjenje, jesu li mu ratni zločinci uzor i da li je on nacionalista novog doba?

Na pitanje šta je htio da postigne razgovorom o zločinima kazao je: “Pratim šta se dešava. Veliko je uzbuđenje zbog jedne moje izjave, a htio sam samo da kažem, u razgovoru sa režiserom Dare iz Jasenovca, da ne mogu da se mjere Omarska i Jasenovac, da su to dvije priče, dvije epohe. To je izazvalo veliki revolt, velika priča, zato sam i često bio na udaru i osuđivan na smrt od bogova rata.” prenosi “Avaz”

Minimizira i ponižava preživjele žrtve

Navodi da apsolutno suosjeća s muslimanskim, hrvatskim, ali i srpskim žrtvama.

– Nisam govorio o tome. Pokušao sam da govorim o manipulaciji u svjetskoj javnosti sa žrtvama. Omarska je bila prva manipulacija, prvi put se o Srbima govori kao nacistima novog doba. Treba zaboraviti holokaust, njemačke zločine na kraju 20. vijeka, pojavili su se Srbi kao najveći zločinci. Ja u svom istraživačkom novinarstvu imam pravo da utvrđujem šta se desilo u okolini Prijedora. Znam da je bilo stravičnih zločina, mnogi ljudi su optuženi i osuđeni u Hagu, dobili su decenije i decenije, stotine godina robije i to je individualna odgovornost koja ne treba da padne na cijeli srpski narod. Ja sam samo o tome govorio, ni o čemu drugom – kazao je Marić.

O tome da minimizira i ponižava preživjele žrtve najzloglasnijih prijedorskih logora kaže da treba utvrditi šta se tačno desilo u Omarskoj.

– Prvi optuženik u Hagu bio je Duško Tadić. On je predstavljen kao upravnik Omarske, kao srpski Himmler i poslije 20 godina je utvrđeno da on u to vrijeme i nije bio tu, da je drugi čovjek bio upravnik Omarske, da je drugi čovjek odgovoran za te stravične zločine. Mnoge stvari nisu utvrđene tada. Cjelokupna svjetska javnost govorila je o Srbima, o logorima. Čak je i Radovan Karadžić pustio Međunarodni crveni krst, sve te novinare da posjete te logore jer je mislio da tu nema ništa da se krije. Međutim, fotografija Fikreta Alića pored te bodljikave žice, on izgladnio, go do pasa, obilježila je srpsku sudbinu i stvorila crnu legendu o Srbima koja još uvijek, evo poslije 30 godina, nije izbrisana niti je utvrđeno šta se zapravo desilo – rekao je on.

Na pitanje da li zna ko je Fikret Alić, Marić kaže: “Dobio sam informacije i od muslimana koji su mu bili oficiri u vojsci i koji su govorili o njemu. Nisu svi ljudi tako jednodušno protiv mene. Oni govore šta je zapravo bilo. Tako da i od mnogih čestitih muslimana dobijam informacije ko je on, šta se s njim dešavalo i da li je on bio izgladnjivan od Srba, kao što izgleda na toj fotografiji, ili je tako urođeno mršav.”

O svojoj sramnoj izjavi da je to čovjek koji boluje od tuberkuloze i da se vodao po cirkusima radi propagande kaže da ga treba pitati šta se s njim dešavalo nakon raspuštanja Omarske.

“Čitao sam materijale i Haškog tribunala i čak ni oni nisu utvrdili da li je bilo ubistava u tim logorima ili je bilo ubistava u Prijedoru i okolini, mimo tih centara gdje su bili zatvoreni logoraši.”

Užasavam se svih zločinaca

Marić navodi da su čak i sami zatvorenici govorili da su to bili sabirni centri otvorenog tipa u kojima je nesrpsko stanovništvo tražilo utočište.

– Kasnije su povlačili te izjave, govorili da su ih Srbi natjerali da daju te izjave i jedan njemački novinar koji je to istraživao je imao velike probleme. Tužili su ga, vodio je i neke procese. O ovome što ja govorim vođena je polemika u međunarodnoj javnosti. Ništa ja nisam iznio novo, osim onoga o čemu se razgovaralo 30 godina. Ne tvrdim ja da su to bili lažni logoraši. Bilo je tu sigurno i maltretiranja. Ja ne amnestiram ljude koji su činili zločine i užasavam se svih zločinaca, pa bili oni Srbi, Bošnjaci ili Hrvati ili bilo koji zlikovci na zemaljskoj kugli – rekao je Marić.

Ističe da se izvinjava svim žrtvama u logoru Omarska i ostalim logorima u okolini Prijedora.

– Nije mi bila namjera da ih vrijeđam nego samo da kažem da ne mogu da se mjere ti logori sa Jasenovcem.

Smatra da se zločini ne mogu upoređivati, da je i jedan oduzet ljudski život strašan.

– Oduzet život zbog nacionalne, vjerske, rasne pripadnosti, političke, ideološke, ja saosjećam sa svim žrtvama – rekao je voditelj na Happy televiziji.

Niko me neće spriječiti da istražujem šta se desilo

O činjenici da su logoraši podnijeli tužbu protiv njega i Happy televizije, Marić kaže: “Uz veliko poštovanje koje imam, logoraši me neće spriječiti, kao ni Arkan niti bilo ko u Beogradu ko je pokušavao, da istražujem šta se zapravo desilo. Ne može 30 godina da postoji kolektivna odgovornost Srba. Ko je pravio zločine, on je ili odgovarao ili će odgovarati, jer ratni zločini ne zastarijevaju. Ja nisam pravio nikakve ratne zločine i istražujem ih bez obzira ko ih je napravio.”

Za FTV je jednom prilikom rekao da je prije rata bio normalan, a da je onda postao nacionalista. Na pitanje zašto je postao negator genocida i ratnih zločina ističe: “Nikad nisam bio nacionalista. Ni u ratu, ni prije rata, ni poslije rata. Ali, kao što sam istraživao i komunističke zločine i srpske zločine, tako istražujem i ono što se desilo Srbima. Ne mogu da se pomirim sa dvostrukim standardima da nigdje niko nije odgovarao za zločine nad Srbima. Da su svi Srbi koji su se borili za slobodu učesnici udruženog zločinačkog poduhvata, a da su Naser Orić, Atif Dudaković, Ramuš Haradinaj, Hašim Tači, Ante Gotovina borci za slobodu. To su dvostruki standardi zbog nesrećne srpske politike koja se nije snašla poslije pada Berlinskog zida i Srbiju ostavila na stubu srama. To ne može biti kolektivna osuda srpskog naroda.”

“Da li je Naser Orić, koji je oslobođeni, a optuženi ratni zločinac, gost svih sarajevskih emisija”, pita Marić, te dodaje: “Ramuš Haradinaj je gost takođe moje emisije. Ja bih razgovarao i sa Naserom Orićem i sa Gotovinom. Razgovarao sam i sa žrtvama i zločincima prethodnih epoha. Razgovarao sam sa svim ljudima koji su učestvovali u raznim historijskim događajima, sa ove ili one strane. Svako ima pravo da da svoje svjedočanstvo. Ako ima nešto s Hagom, Hag će ga optužiti. Ali ja sam istraživač šta se zapravo desilo. I oni koje je Hag oslobodio i oni koje je osudio su predmet mog interesovanja.”

Nisam produžena ruka Aleksandra Vučića

Na pitanje da li je produžena ruka predsjednika Srbije Marić kategorično odgovara da nije.

– Uvijek sam bio sumnjiv svim vlastima u Srbiji, pa i vlasti predsjednika Vučića. On vodi svoju politiku, a ja govorim ono što mislim, kao što sam govorio prethodnih 40 godina u raznim režimima ma šta zbog toga dobio kao kaznu – dodao je MArić.

Kaže i da se vakcinisao, te da je, zbog alergije na pencilin, jedina vakcina koju je mogao da primi kineska.

– Protiv nacionalizma sam vakcinisan još u ranoj mladosti. Ja sam živio u onoj divnoj Jugoslaviji. Družio sam se i sa Tuđmanom i sa Alijom Izetbegovićem. Ja sam čovjek slobodnog duha i uvijek sam radoznao za mišljenja koja su potpuno različita od mojih – rekao je Marić za kraj, te se još jednom izvinio logorašima.

