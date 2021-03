Nove mjere: Srbija se djelimično zaključava za vikend

U subotu će sve raditi do 12 sati, i to će trajati do ponedeljka u šest ujutru, do kada će biti zatvoreni svi lokali, osim cvjećara, prehrambenih radnji, pumpi, apoteka i dostava hrane, piše “Nova“.

Srednje škole prelaze od ponedeljka na online nastavu.

Doktor Predrag Kon nije htio detaljnije da elaborira donesene mjere.

“Ogromna energija se ulaže da se ljudi ne zaraze. Još imamo onih koji se osećaju da su izvan zakona. Ne žele da poštuju mere, to su činjenice. Osnovni protivnik jeste virus, moramo da se izborimo sa njim, pa makar i ovako sekvencijalno”, rekao je Kon.

“Pozorišta će moći da igraju predstave do 21 sat, i sportski događaji će moći da se održavaju bez publike”, poručio je Kon.

Kon je na pitanje o tome da li će ove mjere imati efekta, rekao je:

“Mislim da će imati, ali neće biti dobro”, rekao je Kon.

Evo šta sve neće raditi:

– neće raditi kafići, restorani, knjižare, butici, šoping centri, teretane i sve ostale neesencijalne radnje robe

-radit će po uobičajenom radnom vremenu: prehrambene radnje, pumpe, apoteke, dostava hrana, ali i – cvjećare, zbog pomenutih Zadušnica;

-pozorišta i dalje raditi do 21 sat, ali ne i bioskopi, koji će biti zatvoreni,

-zakazani sportski događaji, utakmice i nastupi svih vrsta, bit će održani, ali bez prisustva publike,

-na skijalištima ovog vikenda neće raditi kafići i restorani.

