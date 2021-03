ZA LIJEČENJE KLJUČNO PRVIH PET DANA: Dr Lađević otkriva šta je drugačije u odnosu na prethodne “pikove” korone

Epidemiološka situacija u Srbiji je vrlo ozbiljna, a direktor Centra za anesteziologiju i reanimatologiju KCS dr Nebojša Lađević upozorava da je jedna stvar posebno zabrinjavajuća.Situacija se usložnjava, vidimo i prema broju zaraženih, a i prema procentu pozitivnih od broja testiranih. Ono što nas zabrinjava je brzo popunjavanje kovid bolnica, skoro su popunjene bolnice koje su opredeljene za kovid sistem – rekao je on.

Doktor Lađević kaže da u bolnicama ima i mlađih pacijenata, kao i da je to različito u odnosu na prethodne “pikove”.

– Ima i mlađih pacijenata, ima i pacijenata srednje životne dobi 35-40 godina, ipak je predominantno od 45 pa naviše. Imamo više mlađih pacijenata nego ranije, generalno imamo više pacijenata uopšte, pa je i taj procenat mlađih veći. To je samo poruka za građane da svako može da oboli od korone i da se treba paziti.

Stručnjaci iznose i podatke o povećanoj potrošnji kiseonika, a dr Lađević kaže da je to alarmantno.

– Zvuči alarmantno povećana potrošnja kiseonika, to pokazuje koliko je povećan broj pacijenata, jer ako imate jednog pacijenta u intenzivnoj nezi svakako će se trošiti malo kiseonika, ali ako se troši sedam tona, onda znate koliko imate bolesnika. Ono što nas zabrinjava jeste zavisnost tih pacijenata od kiseonika, što znači da su sve to umereno teške do teške kliničke slike koje se nalaze u bolnici, čim moraju da koriste kiseonik.Među pacijentima u kovid bolnicama ima pacijenata koji su primili prvu dozu vakcine, ali kod kojih se još nisu razvila antitela.

– Nismo primili pacijente koji su primili drugu dozu vakcine, a da je posle nje prošlo dovoljno vremena. Tridesetak dana posle druge doze je neki optimum kada ima visok nivo antitela.

Dr Lađević kaže da najčešće pacijenti ne znaju kako su se zarazili.

– Neko je negde boravio, došao, zarazio celu porodicu. Vrlo je teško danas uhvatiti nit zaraze, moramo poći od pretpostavke da je svaki kontakt sa zaraženom osobom koja je u fazi inkubacije, što znači da možemo da se zarazimo.

Lekar apeluje na ljude da se jave u bolnicu čim osete prve simptome jer su tako, kako kaže, mnogo veće šanse da ne dođe do komplikacija.

– Čim skoči temperatura i osete malaksalost, treba se javiti na vreme lekaru, da se sprovedu terapijski protokoli i onda su velike šanse da se ne završi u jedinici intenzivnog lečenja i na kiseoniku. Ako se i kroz taj protokol lečenja, zbog komorbiditeta, slabog imuniteta, dođe do respiratora, opet su šanse mnogo veće da se pacijent izleči i to se statistički pokazalo da je oko 70-80% izlečenih. Međutim, ako propustimo tih pet-šest dana koji su krucijalni za lečenje i tada pacijent završi na respiratoru, tada su šanse možda svega 20 odsto za izlečenje ukoliko je intubiran pacijent – rekao je Lađević,pišeSrbijadanas

Facebook komentari