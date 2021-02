U Sloveniju od danas mogu ući vakcinisani i oni koji su preboljeli koronavirus

Od trenutka kad su preboljeli Covid-19 ne smije proći više od šest mjeseci, a kod vakcinisanih drugom dozom vakcina mora proteći najmanje 14 dana.

Ulazak u zemlju na osnovu prirodne imunizacije onih koji su preboljeli Covid-19 ili su vakcinisani s dvije doze odnosi se samo na državljane i rezidente članica Evropske unije i Schengenskog prostora, ali ne i za one iz trećih država.

Što se tiče skijališta koja do sada nisu primala one bez negativnog testa na koronavirus, na njima će se od ponedjeljka moći skijati s negativnim testom ne starijim od sedam dana, dok je do sada rok morao biti 24 sata.

Moći će skijati i oni koji su preboljeli Covid-19 ili se protiv bolesti vakcinisali s dvije doze. Oni se ne moraju testirati pola godine i trebaju potvrdu ljekara kojim dokazuju da su vakcinisani, odnosno preboljeli koronavirus.

Zbog poboljšanja epidemiološke situacije u Sloveniji će od ponedjeljka ponovo raditi sve trgovine, ukida se zabrana kretanja među opštinama, a obnavlja se i školska nastava u učionicama za sve osnovce i maturante srednjih škola, objavila je Vlada Slovenije.

Otvaraju se sve trgovine i uslužne djelatnosti do 100 metara radne površine, dok će manje trgovine primati samo po jednog kupca. prenosi N1

Dopušten je i ograničen rad studenata i profesora na fakultetima, te održavanje ispita, vježbi i seminara s najviše deset studenata.

Facebook komentari