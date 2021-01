Vlasti Srbije zabranile oglašavanje robe s natpisom “nož, žica”

Tržišna inspekcija Srbije zabranila je kompaniji “011 Shop” iz Beograda promet i oglašavanje svih proizvoda sa natpisom “Nož, žica”, koji nedvosmisleno pozivaju na izazivanje nacionalne i vjerske mržnje, rekao je za “Betu” sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Uroš Кandić.

“Reklamiranje i prodaja ovakvih proizvoda ne samo da predstavljaju kršenje zakona o oglašavanju i krivičnog zakonika, već su u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Srbije, jer podstiču izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje, što je izričito zabranjeno. Na ovaj način direktno se narušavaju temelji društva”, kazao je Кandić.

On je dodao i da je Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal danas podnijeta krivična prijava protiv kompanije “011 Shop” zbog oglašavanja proizvoda koji podstiču na izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje.

Također je suspendovana i web stranica ove kompanije na kojoj su se prodavali njihovi proizvodi, uključujući odjeću sa spornim porukama.

Ranije danas, ova kompanija objavila je na svojoj Facebook stranici izvinjenje. Tvrde da je poruka izvučena iz konteksta te da su sporne objave povučene iz prodaje.

Na informaciju da jedna beogradska prodavnica prodaje majice sa natpisom “Nož, žica” uslijedile su mnogobrojne reakcije osude na društvenim mrežama.

A Belgrade-based “street wear” shop selling shirts w/ the slogan “nož, žica” (“knife, wire”), the opening words of an infamous Serb nationalist chant glorifying the Srebrenica genocide; “nož, žica, Srebrenica”. https://t.co/OYrZY8JGGf pic.twitter.com/FDcwgYKTrw

Serbian shop selling t-shirts that glorify the Bosnian genocide. “Nož, žica, Srebrenica” or “Knife, Wire, Srebrenica” is an infamous nationalist chant celebrating and glorifying the mass genocide Serbs committed against Bosnian Muslims. pic.twitter.com/03Onawvzbw

— Arnesa Buljušmić-Kustura (@Rrrrnessa) January 14, 2021