Tijelo frulaša osumnjičenog da je dodirivao djevojčicu nađeno je danas u šljiviku, a prije nestanka je ostavio oproštajno pismo

On je nestao nekoliko sati nakon što je pušten iz pritvora gdje se nalazio zbog sumnje da je izvršio nedozvoljene polne radnje nad desetogodišnjom djevojčicom.

Tijelo muškarca u fazi raspadanja sa žicom oko vrata, pronađeno je danas u jednom šljiviku, a, kako smo saznali, u pitanju je M. C, nastavnik frule iz Brusa. Biće izvršena obdukcija, nakon čega će biti poznato kako je nastupila smrt.



Rođak sumnjao da će “nauditi sebi”

Rođak poznatog frulaša rekao je sredinom novembra za “Blic” da sumnja da je M. C. “naudio sebi” jer nije mogao da podnese sramotu zbog svega što se desilo i tada je upozorio da to može dovesti do tragedije.

– Ništa ovo o njegovom nestanku ne znamo. Policija ga i dalje traži. Ja prosto ne znam da li on ima bilo gdje drugdje da ode kako bi se sklonio osim ovdje gdje živi. Postoji mogućost da je negdje otišao da naudi sebi zbog svega što ga je snašlo – rekao je on.

Nestao po izlasku iz pritvora

M. C. je policiji prijavio otac desetogodišnje djevojčice kojoj je držao časove frule u svom domu. Kako je prijavljeno, njemu je kćerka rekla da ju je M. C. tokom časa držao za grudi i potom joj rekao da to ne priča nikome. Preplašena djevojčica ipak je smogla snage da sve ispriča svojim roditeljima, koji su odmah reagovali. M. C. je ubrzo priveden, a djevojčica je saslušana.

Majka djevojčice je odmah po kćerkinoj žalbi prijavila policiji slučaj, a sa djevojčicom su razgovarali i stručnjaci Centra za socijalni rad u Brusu. Frulaš je ubrzo uhapšen i Osnovni sud u Brusu, mu je odredio pritvor, kako su tada naveli, zbog postojanja mogućnosti uticaja na svjedoke, ali je nakon saslušanja svjedoka pušten.

Ostavio oproštajno pismo

Prema pisanju medija navodno je supruga M. C., nakon njegovog nestanka u kupatilu pronašla pismo, koje je kasnije predala policiji.

– Ušao je u kupatilo i onda je vezao električni kabl, popeo se na prozor, preskočio otvor i spustio se do zemlje, a u tom trenutku je porodica uspjela da provali vrata. Upravo je supruga našla pismo – rekao je izvor ranije.

Slikar, freskopisac, dubrezac

U Rasinskom okrugu M. C. je poznat kao osnivač Kulturno-umjetničkog društva “Kopaonička frula”, koje postoji od 2013, a osim što je frulaš, on je i slikar, freskopisac, duborezac. Lokalni mediji su redovno pratili sve njegove aktivnosti, otvaranje izložbi, koncerte, učešća na saborima i festivalima izvorne muzike, humanitaran rad…

U žiži javnosti, frulaš se našao i krajem marta, kada je zajedno sa svojim frulašima, svako veče, izvodio narodne pjesme, ali i himnu Kine u znak zahvalnosti ovoj državi zbog njihove podrške Srbiji u borbi protiv korone, piše “Blic“.

Facebook komentari