Maloprodajni objekti radiće ta dva dana do 20 sati.

Odluka je doneta jednoglasno,piše Kurir.

Dosadašnje mere se, osim za ta dva dana, produžavaju do 11. januara. To znači da 29. i 30. decembra sve radi do 20.00, kao i od 2. do 11. januara.

Krizni štab je samo potvrdio ono što se i očekivalo da nema organizovanog dočeka Nove godine.

