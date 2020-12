Sjekirom ubio mamu: “Pričao mi je da je u nekoj sekti, stalno je mislio da ga neko proganja”

Vidio sam ga u utorak ujutro oko pola 9. Stajao je ispred kuće u kojoj je živio s mamom. Poslije sam ga vidio opet ispred kuće oko 13 sati. Tad nisam znao da ona zapravo leži doma ubijena, kaže jedan od Elezovićevih susjeda u Koranskoj ulici. Još se ne zna zašto je Egon Elezović (21) iz Osijeka u utorak prijepodne ubio svoju pomajku Nedu Elezović (55), s kojom je živio u Koranskoj ulici u Osijeku.

Neslužbeno doznajemo da ju je ubio sjekirom. Neda i njen pokojni suprug Miro nisu mogli imati djece, pa su nekoliko godina nakon rata posvojili Egona, koji je od rođenja bio smješten u domu za nezbrinutu djecu. Za biološke roditelje nije znao.

Iako je sve trebalo biti idilično, dječak nije imao sretno djetinjstvo, a ni sretan život, otkad se rodio. Egon je malo prije 13 sati pozvonio na vrata susjeda preko puta i rekao im da mu mama leži mrtva u kući te da pozovu policiju. On je ostao ispred kuće i dočekao policiju, koja ga je potom odvela u policijsku postaju.

Imala je problem s alkoholom

Nekoliko sati trajao je očevid u njihovoj maloj kući. Policija je prvo trebala utvrditi je li riječ o nasilnoj smrti, a potom i uzeti sve tragove kako bi pronašla počinitelja.

– Neda je bila dobra žena, ali loša za sebe. Oduvijek je imala problema s alkoholom. Njen muž Miro bio je divan čovjek, požrtvovan. Kad su posvojili dijete, svi smo mislili da će se ona malo srediti. I je. Miro je jako volio tog dječaka. Ali kad je on umro, Neda je opet počela po starom. Puno je pila i ubrzo su došli iz centra za socijalnu skrb te joj oduzeli malog. Nije se ona mogla o njemu brinuti. Nije radila, živjela je od socijalne pomoći, pila je. Sve to nije bilo za dijete. Malog su smjestili u udomiteljsku obitelj u Ernestinovo i ondje je bio do punoljetnosti, ali je posjećivao pomajku; viđali smo ga kako dolazi – kažu susjedi iz Koranske ulice.

Egon je u Ernestinovu išao u osnovnu školu i bio je odličan učenik. Njegovi prijatelji iz Ernestinova kažu kako su ga udomitelji odgajali vrlo strogo, pa tamo baš nije bio sretan. Upisao je gimnaziju, ali je ipak završio za konobara jer se želio zaposliti. Kad je napunio 18 godina, izašao je iz sustava socijalne skrbi pa se vratio pomajci. Ona je živjela u jednom dijelu kuće a on u drugom.

– Bio je ugodan mladić, lijepo odgojen. Imao je fine manire i bio je odličan konobar. Rekao bih da je bio i inteligentan jer je govorio tri jezika. Rekao mi je da se okušao i u poslovima u inozemstvu, radio je i na moru, u nekim lokalima i restoranima po Osijeku i okolici. Imao sam dojam da bi mogao daleko dogurati, a onda se nešto dogodilo s njim i postao je čudan. Često bi tražio da mu posudim novca. Govorio je da se učlanio u neku sektu. Nerijetko se kockao na automatima za sreću. Počeo je govoriti o teorijama urote, da ga neko proganja… Nisam znao što mu se događa u privatnom životu jer nije o tome govorio – kaže njegov bivši radni kolega dodajući kako ga nije vidio oko godinu dana.

Što se to dogodilo u utorak ili ranije što je nagnalo Egona da ubije pomajku Nedu, trenutno nije poznato. Nakon ispitivanja u policiji izveli su ga pred suca istrage.

– To je baš strašno. Ona je pila, ali je prema njemu uvijek bila dobra. Bio sam kod nje nekoliko puta ove godine na kratko, i mali je isto bio tamo. Normalno smo svi razgovarali. Nisam imao dojam da se ne slažu. Čak je mali govorio da daje mami svaki dan 50 kuna, da ne bude gladna, jer je imala socijalnu pomoć. On je uvijek negdje nešto radio. Doduše, čuli smo da je povremeno znao imati ispade pa je dolazila policija. Nekoliko puta se skinuo gol pa hodao ulicom. Ali nikad nije bio agresivan – kaže Nedin prijatelj iz ulice dodajući kako ju je zadnji put vidio prije nekoliko dana u parku nedaleko od njihove kuće.

Ona se nije baš družila sa susjedima, ali je znala tako prošetati do parka. Osječka policija izvijestila je kako je 21-godišnjak osumnjičen za kazneno djelo ubistva, a prema članku 110. kaznenog zakona, prijeti mu kazna od najmanje pet godina zatvora, prenosi “24sata“.

