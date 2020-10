DUGOTRAJNA BOLEST? Hrvat se već 6 mjeseci bori s posljedicama zaraze; Takvih ima i više, skriveni su novim dijagnozama?

Da zaraza koronavirusom, odnosno obolijevanje od COVIDA-19 različito utječe na svakog pojedinca dokazuje i primjer iz Krapine. Naime, obiteljska liječnica Dijana Ramić Severinac je za “Jutarnji” opisala slučaj svog 55-godišnjeg pacijenta koji se već šest mjeseci bori s posljedicama zaraze.

Nakon četiri tjedna izolacije, ponovo je testiran i bio je negativan. No, ubrzo je došao u ordinaciju i požalio da se ne osjeća dobro, da je stalno umoran, da kad nešto radi brzo se umori, da ga ‘bole pluća’… Učinjen mu je rendgen i vidjelo se da ima upalu pluća”, priča liječnica, dodajući da ju je to šokiralo jer je prošlo gotovo dva mjeseca od prvih simptoma.

Njezin je pacijent tek prije desetak dana zatvorio bolovanje, no nije se sasvim oporavio. Liječnica ističe kako je upalu pluća pokušala liječiti antibioticima, no na kraju je završio na Klinici za plućne bolesti na Jordanovcu. “Njegov MSCT je pokazao poraznu sliku – pluća gotovo da nije bilo. Završio je na kortikosteroidima, odlazio je na plućnu rehabilitaciju i još se nije do kraja oporavio, premda se liječio gotovo pola godine”, istaknula je doktorica Ramić Severinac.

Izgubljeni u administraciji

On nije jedini, jer se i mnogi, mlađi i zdraviji ljudi tjednima i mjesecima nakon zaraze žale na umor, kašalj, nesanicu, opadanje kose, kratki dah, glavobolje, bolove u mišićima… No, njih se više ne vodi kao COVID-pozitivne pacijente, pa su s novim dijagnozama izgubljeni u zdravstvenoj administraciji. No, sve je više liječnika koji upozoravaju na “dugotrajne COVID-pacijente”.

“Jedna moja 34-godišnja pacijentica tri tjedna nakon koronavirusa i dalje kaže da se jako brzo umara, da joj je problem i uspinjanje uz stepenice, a jedan pacijent i dalje nema osjet okusa i mirisa premda je prošlo više od mjesec dana otkako je bio pozitivan na COVID-19”, rekla je obiteljska liječnica Ines Balint.

Dugotrajne posljedice zaraze

Britanski liječnici tvrde da oko 60.000 ljudi ima dugotrajne posljedice zaraze koronavirusom. Zasad još nisu razvili smjernice za liječenje takvih slučajeva, jer, prema njihovim analizama, veliki broj različitih simptoma pogađa uglavnom žene. Dodaju da bi te dugoročne posljedice mogle biti veći problem od broja umrlih pacijenata, jer nije isključeno da se neki nikad neće uspjeti oporaviti od COVIDA-19, a postoje i dokazi o razvoju multisistemskih bolesti.

Talijanski znanstvenici su u jednoj studiji pratili 143 oboljele osobe i utvrdili da 90 posto njih čak i dva mjeseca nakon prvih znakova bolesti i dalje osjeća simptome COVIDA-19. U drugoj studiji, talijanski su znanstvenici otkrili da se svakoj desetoj osobi koja izgubi osjet mirisa i okusa, on ne vrati ni nakon mjesec dana.

Sve to ukazuje da postoji i COVID-19 nakon COVIDA-19 te da bi pacijente trebalo liječiti kao da se radi o nastavku te bolesti, a ne o novoj dijagnozi. “Mi zasad u bolnici nemamo takvih podataka jer kad netko više nije pozitivan, nije COVID-pacijent”, tvrdi Alemka Markotić, ravnateljica zagrebačke Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

